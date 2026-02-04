Român arestat în Germania pentru tentativă de sabotaj a corvetelor militare germane

English Version

Autorităţile germane au arestat doi bărbaţi suspectaţi de tentativa de sabotaj a unor nave militare ale Forţelor Federale Navale în portul Hamburg, într-un caz care zguduie securitatea internă şi pune sub semnul întrebării controlul asupra lucrărilor la şantierele navale strategice, potrivit unei ştiri publicate ieri de site-ul ZDF, care citează agenţia de ştiri dpa.

Sursa citată susţine că, potrivit procuraturii generale, un român în vârstă de 37 de ani şi un grec de 54 de ani au fost reţinuţi în cursul unei operaţiuni, după ce anchetatorii au stabilit că aceştia ar fi manipulat şi deteriorat cu bună ştiinţă componente vitale ale unor corvete construite pentru marina germană pe şantierul naval din Hamburg.

Autorităţile germane au afirmat, conform sursei citate, că autorii infracţiunii ar fi încercat introducerea la bordul navelor militare a peste 20 de kilograme de granule abrazive extrem de nocive pentru motoarele vaselor. Cei doi ar fi urmat să introducă granulele direct în motoarele corvetelor, iar apoi să taie conductele de alimentare cu apă proaspătă, să scoată capacele rezervoarelor de combustibil şi să dezactiveze comutatoarele de siguranţă ale echipamentelor electronice, acţiuni care, dacă nu ar fi fost descoperite la timp, ar fi putut provoca daune catastrofale sau întârzieri majore în operaţiunile militare ale Germaniei.

Investigaţia germană, coordonată de biroul procurorului public din Hamburg, în colaborare cu birouri judiciare din Grecia şi România şi cu sprijinul Eurojust de la Haga, a scos la iveală un tablou alarmant: cei doi bărbaţi erau angajaţi la şantierul naval în momentul în care au decis săvârşirea infracţiunilor respective, care sunt încadrate drept un atac deliberat asupra instrumentelor fundamentale de apărare ale statului german, în contextul unui climat geopolitic european extrem de tensionat.

Potrivit declaraţiilor oficiale, cei doi inculpaţi ar fi acţionat pentru a compromite starea corvetelor din portul Hamburg, adică a unor nave de război esenţiale pentru proiecţia puterii militare a Germaniei în Marea Baltică şi nu numai. În acest moment, procurorii germani continuă să evalueze probele ridicate şi să determine dacă cei doi au acţionat la comanda unor terţi sau în cadrul unei reţele mai extinse, având în vedere natura sofisticată a sabotajului.

Pe fondul acestei investigaţii, presiunea asupra autorităţilor germane de a explica cum a fost posibil ca angajaţi sau contractori să pătrundă şi să manipuleze sisteme sensibile ale unor nave militare este imensă. Cazul apare într-un moment în care Germania şi aliaţii săi din NATO sunt deja în alertă sporită din cauza creşterii activităţilor de spionaj, supraveghere prin drone şi acte de sabotaj în Europa, fenomene asociate, potrivit analiştilor de securitate, cu strategii de război hibrid folosite de state ostile pentru a slăbi coeziunea şi capacitatea de reacţie a Alianţei. Într-un raport anterior, şeful Forţelor Navale Germane, viceamiralul Jan Christian Kaack, a recunoscut anul trecut că mai multe nave au fost deja vizate de acte de sabotaj, inclusiv corveta „Emden”, unde au fost descoperite fragmente metalice în sistemul de propulsie, incident care, dacă ar fi rămas neobservat, ar fi provocat daune grave.