Romanian Business Leaders avertizează că renunţarea la cota unică ar fi o eroare strategică pentru România

Ţara noastră are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de „experimente riscante” în impozitare, susţine Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL), care avertizează că înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea „consecinţe devastatoare” pentru economie.

Potrivit RBL, cota unică - introdusă în 2005 - a fost un pilon al dezvoltării economice din ultimii 20 de ani, stimulând investiţiile străine directe, antreprenoriatul şi formalizarea economiei. Organizaţia invocă date care arată că, în perioada 2005-2008, media anuală a ISD a depăşit 7,5 miliarde de euro, faţă de 2,6 miliarde în perioada 2000-2004, iar numărul companiilor active a crescut cu peste 150% între 2004 şi 2022.

RBL consideră că adevărata problemă a finanţelor publice este colectarea deficitară, nu structura impozitării, şi propune trei direcţii strategice: menţinerea cotei unice, modernizarea ANAF şi digitalizarea completă a administrării fiscale, precum şi disciplina strictă în cheltuielile publice.

„România nu îşi mai permite experimente fiscale cu final garantat negativ. Este necesar un dialog real care să ducă la un pact naţional pentru stabilitate fiscală, garantat de cota unică”, se arată în apelul RBL.