Romgaz: Procesul de achiziţie a activelor Azomureş se desfăşoară conform procedurilor corporative

S.B.
Piaţa de Capital / 14 ianuarie, 11:12

Romgaz: Procesul de achiziţie a activelor Azomureş se desfăşoară conform procedurilor corporative

Procesul de achiziţie a activelor Azomureş se desfăşoară conform procedurilor corporative şi legislaţiei aplicabile, cu rigoare şi echilibru, astfel încât nicio decizie să nu afecteze interesele economice ale companiei, au anunţat marţi reprezentanţii Romgaz, informează Agerpres.

Precizările producătorului de gaze naturale din România vin în urma comunicatului transmis luni de Azomureş, în care compania a afirmat că procesul de achiziţie nu a înregistrat progrese şi că nu a primit o ofertă angajantă din partea Romgaz, menţionând totodată şi incertitudinea privind aprovizionarea cu gaze şi posibilele implicaţii sociale şi economice ale întârzierilor decizionale.

'Romgaz este o companie listată la Bursa de Valori Bucureşti, deţinută majoritar de statul român, care acţionează într-un cadru corporativ coerent şi sustenabil dezvoltării şi realizării obiectivelor companiei. Romgaz nu acţionează şi nu realizează formalităţi corporative doar pentru a satisface interesele intrinseci ale unui terţ vânzător. Romgaz îşi desfăşoară demersurile corporative cu rigoare şi echilibru, asigurându-se că nicio decizie nu ar afecta interesele economice ale companiei. Pentru o corectă informare, Romgaz face precizarea că a transmis către Azomureş o scrisoare prin care a informat în raport cu intervalul de preţ propus pentru achiziţia activelor Azomureş, cu precizarea că, în cazul în care acest interval de preţ ar fi acceptat, părţile ar putea intra în negocieri extinse cu privire la termenii şi condiţiile tranzacţiei. Credem cu tărie că informarea de presă a Azomureş în raport cu Romgaz nu poate conduce la sensibilizare, în sensul acceptării oricărui preţ pentru o astfel de tranzacţie', se arată în comunicatul producătorului român de gaze, transmis AGERPRES.

Romgaz reafirmă că este deschisă unui dialog cu Azomureş pentru negocieri corecte şi va informa piaţa de capital dacă acestea vor începe efectiv.

'Tranzacţiile complexe precum achiziţia activelor Azomureş trebuie negociate şi fundamentate de Romgaz conform procedurilor corporative şi legislaţiei aplicabile, înainte de supunerea unei astfel de tranzacţii spre aprobarea organelor corporative competente. În cazul în care reprezentanţii Azomureş doresc, rămânem deschişi unui dialog onest şi coerent pentru a negocia şi fundamenta, conform procedurilor corporative şi legislaţiei aplicabile, achiziţia activelor Azomureş. În contextul dat de informarea de presă a Azomureş, vom informa piaţa de capital dacă astfel de negocieri între părţi vor începe efectiv şi, ulterior, vom informa şi asupra rezultatelor acestor negocieri', au mai transmis reprezentanţii Romgaz.

În acelaşi timp, Romgaz a anunţat că va analiza şi orice altă oportunitate de a investi într-un proiect în industria îngrăşămintelor chimice pe piaţa din România.

'Romgaz, companie deţinută majoritar de statul român, continuă să realizeze proiectele strategice şi să contribuie semnificativ la securitatea energetică a României', se mai menţionează în comunicat.

SNGN Romgaz SA este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti (BVB). Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%.

Compania are o experienţă vastă în domeniul explorării şi producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani, în anul 1909. ROMGAZ face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură servicii profesioniste de transport tehnologic.

În 2013 Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică.

La data de 1 august 2022 Romgaz a devenit acţionarul unic al Romgaz Black Sea Limited (înfiinţată ExxonMobil Exploration and Production România Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

Combinatul Azomureş a anunţat, luni, intenţia de a plasa în şomaj tehnic aproximativ 600 de angajaţi, pe fondul incertitudinii prelungite în privinţa aprovizionării cu gaze naturale pe termen lung, această măsură putând afecta peste 2.500 de locuri de muncă, reprezentând atât angajaţi proprii, cât şi ai contractorilor industriali de pe platformă.

'În această perioadă îndelungată de incertitudine, Azomureş a depus eforturi constante pentru a conserva atât platforma industrială, cât şi capitalul uman. În ultimii patru ani, compania a menţinut aproximativ 1.000 de angajaţi direcţi şi a susţinut un ecosistem de contractori care reprezintă aproape 1.500 de alţi lucrători, păstrând instalaţiile într-o stare continuă de pregătire tehnică pentru reluarea producţiei. În lipsa unui parcurs clar şi credibil, această amprentă de forţă de muncă nu mai poate fi susţinută la nivelurile actuale. În consecinţă, Azomureş va implementa următoarele măsuri în perioada imediat următoare: aproximativ 600 de angajaţi vor fi plasaţi în şomaj tehnic, cu obiectivul de a evita concedieri permanente, în timp ce sunt analizate soluţii viabile şi sustenabile. Contractele majore de mentenanţă şi servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajaţi ai contractorilor care îşi desfăşoară activitatea aproape permanent pe platforma Azomureş', a anunţat Azomureş, într-un comunicat de presă remis AGERPRES.

În ultimele douăsprezece luni, se arată în comunicat, Azomureş, deţinută de grupul elveţian Ameropa, a purtat discuţii continue cu Romgaz privind o posibilă achiziţie a platformei industriale de la Târgu Mureş.

'Romgaz a indicat public că o ofertă angajantă ar putea fi formulată până la sfârşitul anului 2025, condiţionat de finalizarea analizelor tehnice, financiare, juridice şi de mediu (due diligence). Procesul de due diligence a fost desfăşurat în mod complet. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost transmisă nicio ofertă angajantă şi nu a fost comunicat niciun calendar credibil de execuţie, lăsând nerezolvat viitorul singurei platforme de producţie de îngrăşăminte azotoase la scară industrială din România. În paralel, România nu dispune încă de un cadru structural care să permită marilor consumatori industriali accesul la gaze naturale în condiţii stabile şi sustenabile. Experienţa ultimilor ani a demonstrat că, în absenţa unui asemenea mecanism, Azomureş rămâne profund expusă volatilităţii pieţei gazelor', a subliniat Azomureş, în comunicat.

