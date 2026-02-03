Rugby: Georgia, Italia şi Africa de Sud, ordinea adversarilor pe care România îi va întâlni la Cupa Mondială

World Rugby şi Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale de Rugby din Australia 2027 au anunţat ţintarul meciurilor la cea mai importantă competiţie din lumea Ovalului.

România, repartizată în urma tragerii la sorţi de pe 3 decembrie, în Grupa B, va debuta în competiţie cu eterna adversară Georgia, locul 13 mondial, la Townsville după care va întâlni Italia, locul 10 în lume, la Sydney şi va încheia seria meciurilor din grupă împotriva campioanei mondiale en-titre şi liderul mondial, Africa de Sud, la Perth.

Programul Stejarilor:

duminică, 3 octombrie, ora 20:15 (ora locală) ora 13:15 (ora României)

Georgia vs România, North Queensland Stadium, Townsville

luni, 11 octombrie, ora 19:45 (ora locală), - ora 11:45 (ora României)

Italia v România, Sydney Football Stadium, Sydney

duminică, 17 octombrie, ora 19:15 (ora locală) - ora 14:15 (ora României)

Africa de Sud v România, Perth Stadium, Perth

„La o competiţie de asemenea anvergură nu ştiu ce relevanţă are cine este primul sau ultimul nostru adversar. Să nu uităm că este un format inedit al Cupei Mondiale, care dă posibilitatea şi echipelor de pe locul 3 să urce în faza următoare a competiţiei, cele mai bune patru formaţii care termină pe locul trei urmând să urce în optimile de finală, deci lupta va fi cu atât mai strânsă. Mult mai important pentru noi este evoluţia noastră, să fim 100% pentru fiecare meci, să dăm totul, să arătăm un rugby frumos, să ne facem mândri suporterii. Stejarii întotdeauna au reuşit să căştige inimile tuturor la această competiţie, să nu uităm aici de revenirea istorică în meciul cu echipa Canadei, apoi de unul dintre cele mai rapide eseuri înscrise Irlandei, sunt momente care bucură lumea rugbyului. Trebuie să ne gândim că mai avem doi ani până la debutul competiţiei, iar în această perioadă trebuie să asigurăm echipei toate condiţiile şi pregătirea de care are nevoie, suportul şi susţinerea noastră.”, a declarat Alin Petrache, preşedintele Federaţiei Române de Rugby.