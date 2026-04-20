Rumen Radev câştigă detaşat alegerile din Bulgaria şi promite restabilirea încrederii publice

A.G.
Internaţional / 20 aprilie, 09:23

Sursa foto: Facebook / Румен Радев﻿

Sursa foto: Facebook / Румен Радев﻿

Liderul formaţiunii „Bulgaria Progresistă”, Rumen Radev, şi-a revendicat victoria în alegerile parlamentare şi a transmis un mesaj de mulţumire alegătorilor, subliniind că scrutinul marchează un prim pas în direcţia recâştigării încrederii în viaţa politică, potrivit unei postări publicate pe pagina sa oficială de Facebook.

Acesta a mulţumit „fiecărui cetăţean bulgar” care a susţinut formaţiunea sa, dar şi tuturor celor care au participat la vot „cu conştiinţă”, indiferent de opţiunea exprimată, potrivit mesajului citat. Radev a evidenţiat, de asemenea, participarea diasporei, arătând că mulţi cetăţeni „au aşteptat ore întregi la cozi” pentru a vota, precum şi rolul comisiilor electorale şi al instituţiilor de securitate, inclusiv al Ministerului de Interne, în eforturile de combatere a cumpărării voturilor, conform aceleiaşi surse.

„Am învins apatia, dar neîncrederea în politica bulgară rămâne semnificativă. Acesta este doar primul pas către restabilirea contractului social”, a afirmat Radev, potrivit postării sale de pe Facebook. El a caracterizat rezultatul drept „o victorie a speranţei asupra neîncrederii, a libertăţii asupra fricii şi, în cele din urmă, o victorie a moralităţii”, susţinând că alegătorii au respins „aroganţa partidelor vechi” şi „manipulările”, conform aceleiaşi surse.

Rezultatele preliminare indică o victorie clară pentru „Bulgaria Progresistă”. Potrivit Reuters, formaţiunea condusă de Radev a obţinut aproximativ 44,6% din voturi după numărarea a 60% din buletine, devansând semnificativ principalele partide rivale.

Astfel, coaliţia pro-europeană PP-DB se situează la aproximativ 14,2%, iar partidul GERB, condus de fostul premier Boyko Borissov, la circa 13%, potrivit Reuters. Agenţia notează că acesta este unul dintre cele mai puternice rezultate obţinute de un partid în Bulgaria în ultimele decenii şi ar putea pune capăt unei perioade de instabilitate politică marcată de opt alegeri în cinci ani, conform aceleiaşi surse.

Reuters arată că performanţa electorală a lui Radev depăşeşte estimările sondajelor şi creează premisele formării unui guvern stabil, inclusiv în formula unui executiv minoritar, deşi liderul nu a exclus o eventuală colaborare cu alte formaţiuni, inclusiv pro-europene.

Potrivit Reuters, poziţiile sale au generat dezbateri pe plan extern, fiind perceput ca eurosceptic şi favorabil îmbunătăţirii relaţiilor cu Rusia. Radev a susţinut reluarea fluxurilor de petrol şi gaze ruseşti şi a criticat dependenţa Uniunii Europene de energia regenerabilă, însă a declarat că Bulgaria va continua „parcursul european” şi este dispusă să colaboreze pentru reforme, inclusiv în domeniul justiţiei, arată aceeaşi sursă.

În plan intern, contextul rămâne complicat, în condiţiile în care creşterea costului vieţii a devenit o problemă majoră, în special după adoptarea monedei euro, potrivit Reuters. Agenţia aminteşte că guvernul anterior a căzut în urma protestelor generate de un buget care prevedea majorări de taxe şi contribuţii sociale, ceea ce a amplificat nemulţumirea populaţiei.

În finalul mesajului său, Radev a subliniat că victoria electorală reprezintă doar începutul şi că urmează „multă muncă” pentru a răspunde aşteptărilor electoratului, adăugând că va reveni cu declaraţii suplimentare după publicarea rezultatelor finale, potrivit postării de pe Facebook.

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

adb