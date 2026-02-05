Rusia ameninţă continuarea războiului în timp ce negocierile cu Ucraina încep la Abu Dhabi

Rusia a ameninţat miercuri că va continua ostilităţile în Ucraina dacă Kievul nu va accepta condiţiile sale, în timp ce un nou ciclu de negocieri, în prezenţa oficialilor americani, a început la Abu Dhabi pentru a încerca să pună capăt celor patru ani de război, transmite AFP.

Negociatorul-şef ucrainean, Rustem Umerov, a declarat că prima zi de discuţii a fost „substanţială şi productivă”, axată pe măsuri concrete şi soluţii practice, iar întâlnirile vor fi reluate joi, subliniază sursa citată. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că se aşteaptă la un nou schimb de prizonieri „în viitorul apropiat”, mai adaugă agenţia de presă.

Conform AFP, conflictul a provocat până acum pierderi uriaşe, cu un bilanţ oficial de 55.000 de militari ucraineni ucişi, potrivit lui Zelenski. Preşedintele ucrainean a estimat, potrivit sursei citate, că forţele ruse ar trebui să sacrifice aproximativ 800.000 de oameni pentru a cuceri estul ţării, o operaţiune care ar dura cel puţin doi ani.

La scurt timp după deschiderea negocierilor, Moscova a reafirmat condiţiile sale, avertizând că „operaţiunea militară specială va continua” dacă Kievul nu le va accepta, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, evidenţiază agenţia de presă. AFP adaugă că diplomaţia ucraineană a subliniat că întâlnirile vizează clarificarea poziţiilor Rusiei şi ale Statelor Unite pe probleme militare şi politico-militare.

Una dintre principalele cereri ale Rusiei este retragerea trupelor ucrainene din zonele controlate de Kiev în regiunea estică a Doneţkului, pe care Ucraina refuză să o accepte, relatează AFP. Rusia a reluat atacurile asupra ţintei ucrainene, vizând instalaţii energetice şi căi ferate, provocând întreruperi majore de electricitate şi încălzire pentru sute de mii de gospodării, în condiţii de temperaturi de până la -20°C, conform sursei amintite.

Într-un alt atac, o piaţă din oraşul Droujkivka a fost bombardată, soldându-se cu cel puţin şapte morţi şi 15 răniţi, potrivit autorităţilor locale, aminteşte AFP. Directorul companiei feroviare ucrainene, Ukrzaliznitsia, Oleksandr Pertsovski, a subliniat, potrivit sursei citate, că atacurile asupra căilor ferate urmăresc izolarea anumitor regiuni şi inducerea fricii în rândul populaţiei.

Conform AFP, la negocierile de la Abu Dhabi participă emisarul american Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Reprezentanţii Rusiei, Ucrainei şi SUA s-au întâlnit anterior în Emiratele Arabe Unite la sfârşitul lunii ianuarie, însă discuţiile anterioare din Turcia în 2025 nu au adus rezultate concrete, subliniază sursa citată. Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a subliniat importanţa strategică ca Europa să fie implicată în aceste negocieri, potrivit agenţiei de presă.

În ciuda eforturilor diplomatice, scepticismul este ridicat printre ucraineni, precizează sursa, care consideră că întâlnirile sunt mai degrabă o „punere în scenă pentru public” şi se pregătesc pentru eventuale escaladări. În Rusia, însă, cetăţenii îşi exprimă speranţa că războiul se va încheia şi că violenţele vor înceta, potrivit AFP.