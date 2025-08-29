Rusia consideră că garanţiile de securitate pentru Ucraina transformă Kievul într-un „provocator strategic”

Propunerile occidentale privind garanţiile de securitate pentru Ucraina ar creşte riscul unui conflict între Moscova şi Occident, prin transformarea Kievului într-un „provocator strategic” la graniţele Rusiei, a susţinut vineri Ministerul rus de Externe, citat de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.

Declaraţia a fost făcută de purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova, care a afirmat că actualele propuneri sunt „unilaterale şi concepute pentru a izola Rusia”.

„Această linie încalcă principiul securităţii indivizibile şi creează pentru Kiev rolul de provocator strategic la frontierele Rusiei, crescând riscul ca NATO să se implice într-un conflict armat cu ţara noastră”, a spus oficialul rus.

Reacţia Moscovei vine în contextul în care aliaţii europeni ai Ucrainei lucrează la un set de garanţii de securitate ce ar putea fi incluse într-un viitor acord de pace. Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că se aşteaptă la un cadru concret al acestor garanţii în săptămâna următoare, conform sursei citate.

Rusia a anunţat deja că nu va accepta prezenţa trupelor NATO pe teritoriul Ucrainei.