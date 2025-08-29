Rusia îl critică pe Emmanuel Macron pentru afirmaţia că Putin este „un căpcăun la porţile noastre”

Rusia a acuzat vineri că preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a întrecut măsura atunci când l-a numit pe Vladimir Putin „un căpcăun la porţile noastre”, calificând declaraţia drept nepotrivită pentru un şef de stat, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat la Moscova că liderul francez face constant afirmaţii „bizare” care depăşesc linia decenţei şi se transformă în „insulte de joasă speţă”.

Remarca lui Macron a fost făcută într-un interviu difuzat săptămâna trecută de postul LCI, unde liderul de la Élysee a avertizat europenii să nu fie naivi faţă de Moscova, potrivit surei citate. „Putin trebuie să continue să mănânce. Asta este. Şi, prin urmare, este un prădător, un căpcăun la porţile noastre”, a spus el, subliniind că Rusia rămâne o „forţă destabilizatoare durabilă” şi o ameninţare pentru continent.

Interviul a avut loc după reuniunea de la Washington dintre preşedintele american Donald Trump şi mai mulţi lideri europeni, unde a fost anunţată organizarea unei întâlniri între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin.