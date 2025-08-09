Rusia salută acordul de pace între Azerbaidjan şi Armenia

Rusia a lăudat sâmbătă acordul de pace mediat de SUA între Azerbaidjan şi Armenia, dar a avertizat că intervenţia externă ar putea complica situaţia din Caucazul de Sud, relatează Reuters.

Acordul, semnat vineri în cadrul unei întâlniri cu preşedintele american Donald Trump, include drepturi exclusive de dezvoltare acordate SUA pentru un coridor de transport prin Armenia, care leagă Azerbaidjanul de exclava sa Nakhchivan, aflată la graniţa cu Turcia.