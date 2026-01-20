Rusia se bucură de divergenţele dintre Trump şi Europa

Kremlinul a declarat că Donald Trump ar putea intra în istorie dacă Statele Unite ar prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez, potrivit Reuters.

Rusia priveşte cu satisfacţie modul în care demersurile preşedintelui american adâncesc diviziunile cu Europa, chiar dacă acestea ar putea avea consecinţe asupra securităţii Moscovei în Arctica, scrie Reuters.

Criticile directe la adresa lui Trump lipsesc în mod notabil, într-un moment în care Rusia încearcă să-l menţină favorabil pentru a obţine un deznodământ avantajos al războiului din Ucraina, notează Reuters.

„Există experţi internaţionali care consideră că, prin rezolvarea problemei încorporării Groenlandei, Trump va intra cu siguranţă în istorie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

„Este greu să nu fii de acord cu aceşti experţi”, a adăugat Peskov, potrivit Reuters.

Ziarul rus Moskovski Komsomoleţ a scris că este o plăcere să vezi Europa „complet pierdută” după ameninţările lui Trump privind tarifele comerciale, relatează Reuters.

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a ironizat situaţia, sugerând că politicile lui Trump ar putea duce la sărăcirea Europei, scrie Reuters.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin, a comentat pe reţelele sociale „prăbuşirea uniunii transatlantice”, potrivit Reuters.

Dmitriev a afirmat că Vladimir Putin „înţelege raţionamentul SUA cu privire la Groenlanda”, făcând referire la rădăcinile istorice ale interesului american, notează Reuters.

Comentatorii ruşi consideră că atitudinea lui Trump exercită o presiune fără precedent asupra NATO şi ar putea crea probleme economice şi diplomatice Uniunii Europene şi Marii Britanii, scrie Reuters.

Ziarul guvernamental Rossiiskaia Gazeta s-a întrebat dacă disputele privind Groenlanda ar putea marca sfârşitul NATO, relatează Reuters.

În pofida satisfacţiei afişate, Moscova se află într-o poziţie delicată, deoarece ambiţiile SUA asupra Groenlandei ar putea afecta propriile interese ruseşti în Arctica, subliniază Reuters.

Ministerul rus de Externe a declarat că este inacceptabil ca Occidentul să continue să acuze Rusia şi China că reprezintă o ameninţare pentru Groenlanda, potrivit Reuters.

Deşi Groenlanda este importantă, prioritatea principală a Moscovei rămâne Ucraina, unde SUA au deja o prezenţă militară semnificativă, notează Reuters.

O eventuală ruptură transatlantică pe acest subiect ar putea juca în favoarea Rusiei, distrăgând atenţia Occidentului de la sprijinul pentru Kiev, mai scrie Reuters.

Unii analişti ruşi afirmă că Trump ar putea inaugura o nouă ordine mondială lipsită de reguli, favorabilă Moscovei, potrivit Reuters.

Alţii avertizează însă că imprevizibilitatea liderului american şi refuzul său de a accepta alte sfere de influenţă ar putea deveni un risc inclusiv pentru Rusia, relatează Reuters.