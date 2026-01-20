Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Rusia se bucură de divergenţele dintre Trump şi Europa

T.B.
Internaţional / 20 ianuarie, 07:05

Rusia se bucură de divergenţele dintre Trump şi Europa

Kremlinul a declarat că Donald Trump ar putea intra în istorie dacă Statele Unite ar prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez, potrivit Reuters.

Rusia priveşte cu satisfacţie modul în care demersurile preşedintelui american adâncesc diviziunile cu Europa, chiar dacă acestea ar putea avea consecinţe asupra securităţii Moscovei în Arctica, scrie Reuters.

Criticile directe la adresa lui Trump lipsesc în mod notabil, într-un moment în care Rusia încearcă să-l menţină favorabil pentru a obţine un deznodământ avantajos al războiului din Ucraina, notează Reuters.

„Există experţi internaţionali care consideră că, prin rezolvarea problemei încorporării Groenlandei, Trump va intra cu siguranţă în istorie”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

„Este greu să nu fii de acord cu aceşti experţi”, a adăugat Peskov, potrivit Reuters.

Ziarul rus Moskovski Komsomoleţ a scris că este o plăcere să vezi Europa „complet pierdută” după ameninţările lui Trump privind tarifele comerciale, relatează Reuters.

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a ironizat situaţia, sugerând că politicile lui Trump ar putea duce la sărăcirea Europei, scrie Reuters.

Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin, a comentat pe reţelele sociale „prăbuşirea uniunii transatlantice”, potrivit Reuters.

Dmitriev a afirmat că Vladimir Putin „înţelege raţionamentul SUA cu privire la Groenlanda”, făcând referire la rădăcinile istorice ale interesului american, notează Reuters.

Comentatorii ruşi consideră că atitudinea lui Trump exercită o presiune fără precedent asupra NATO şi ar putea crea probleme economice şi diplomatice Uniunii Europene şi Marii Britanii, scrie Reuters.

Ziarul guvernamental Rossiiskaia Gazeta s-a întrebat dacă disputele privind Groenlanda ar putea marca sfârşitul NATO, relatează Reuters.

În pofida satisfacţiei afişate, Moscova se află într-o poziţie delicată, deoarece ambiţiile SUA asupra Groenlandei ar putea afecta propriile interese ruseşti în Arctica, subliniază Reuters.

Ministerul rus de Externe a declarat că este inacceptabil ca Occidentul să continue să acuze Rusia şi China că reprezintă o ameninţare pentru Groenlanda, potrivit Reuters.

Deşi Groenlanda este importantă, prioritatea principală a Moscovei rămâne Ucraina, unde SUA au deja o prezenţă militară semnificativă, notează Reuters.

O eventuală ruptură transatlantică pe acest subiect ar putea juca în favoarea Rusiei, distrăgând atenţia Occidentului de la sprijinul pentru Kiev, mai scrie Reuters.

Unii analişti ruşi afirmă că Trump ar putea inaugura o nouă ordine mondială lipsită de reguli, favorabilă Moscovei, potrivit Reuters.

Alţii avertizează însă că imprevizibilitatea liderului american şi refuzul său de a accepta alte sfere de influenţă ar putea deveni un risc inclusiv pentru Rusia, relatează Reuters.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 20.01.2026, 07:35)

    Maskirovka!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 ianuarie
Ediţia din 20.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

19 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0921
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3799
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4851
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8746
Gram de aur (XAU)Gram de aur656.9613

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb