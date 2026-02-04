Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Rusia: veniturile din petrol şi gazel ating cel mai scăzut nivel din iulie 2020

C.A.
Internaţional / 4 februarie, 18:26

Rusia: veniturile din petrol şi gazel ating cel mai scăzut nivel din iulie 2020

Veniturile din petrol şi gaze ale Rusiei s-au înjumătăţit în luna ianuarie a acestui an, comparativ 2025, atingând cel mai redus nivel de după iulie 2020, conform datelor Ministerului de Finanţe al Rusiei, transmite Agerpres.

Evoluţiile vin atât pe fondul cotaţiilor mai scăzute la ţiţei, cât pe fondul aprecierii rublei ruseşti. Luna trecută au fost înregistrate venituri de 393,3 miliarde de ruble (5,10 miliarde de dolari), faţă de 447,8 miliarde de ruble în decembrie.

Pentru Kremlin, veniturile din vânzarea de petrol şi gaze reprezintă cea mai importantă sursă de numerar, fiind responsabile pentru aproximativ o treime din totalul veniturilor la bugetul Federaţiei Ruse în ultimul deceniu, notează sursa citată.

Odată cu începerea războiului din Ucraina în 2022, Occidentul a introducs mai multe sancţiuni destinate diminuării veniturilor ruseşti realizate prin exploatarea şi vânzarea de combustibili fosili. Declinul previzionat sporeşte dificultăţile cu care se confruntă Guvernul de la Moscova, inclusiv majorarea deficitului bugetar. Anul trecut, deficitul bugetar s-a situat la 5.600 miliarde de ruble, sau 2,6% din PIB, precizează Agerpres.

Pentru 2026 veniturile din petrol şi gaze ale Rusiei sunt estimate la 8.920 miliarde de ruble, în timp ce veniturile bugetare totale sunt previzionate la 40.283 miliarde de ruble, transmite sursa citată.

Veniturile din petrol şi gaze ale Rusiei au scăzut anul trecut cu 24%, la 8.480 miliarde de ruble, cel mai redus nivel începând din 2020.

