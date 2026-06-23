Sebastian Burduja: ”Dacă soluţie politică nu există, noi nu ne temem de anticipate”

Preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, a afirmat, luni seară, că liberalii nu se tem de alegeri anticipate dacă nu există o altă soluţie la actuala criză politică, informează news.ro.

"Din când în când şi încă prea rar, dreptatea e de partea celor corecţi şi demni. Guvernul impus a adunat doar 189 de voturi, mult sub prag. Era de aşteptat. Dacă soluţie politică nu există, noi nu ne temem de anticipate", a scris, luni seară, pe Facebook, preşedintele PNL Bucureşti, după ce Guvernul Veştea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru învestire.

Veştea a fost votat de doar 189 de parlamentari, numărul minim necesar fiind de 233.