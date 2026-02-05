Serbia caută acorduri energetice cu UE

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că Serbia îşi diversifică sursele de aprovizionare cu gaze naturale şi poartă deja discuţii pentru achiziţii prin mecanismul comun de cumpărare al Uniunii Europene, în contextul reducerii dependenţei de importurile din Rusia, relatează news.ro.

Serbia, care aspiră la aderarea la Uniunea Europeană, rămâne unul dintre puţinii cumpărători europeni de gaze ruseşti, peste 80% din necesarul său fiind acoperit din Rusia, potrivit news.ro.

Sub presiunea Bruxelles-ului de a-şi diversifica sursele pentru a limita finanţarea războiului dus de Rusia în Ucraina, Belgradul nu a reuşit anul trecut să încheie un nou contract pe termen lung cu Gazprom, notează news.ro.

Acordul provizoriu semnat în decembrie expiră pe 31 martie, mai arată news.ro.

Aleksandar Vucic a spus că Serbia intenţionează să asigure anual aproximativ 500 de milioane de metri cubi de gaze, echivalentul a circa o cincime din necesarul ţării, prin mecanismul comun al Uniunii Europene, la care s-a alăturat anul trecut, potrivit news.ro.

Serbia importă deja gaze din Azerbaidjan prin Bulgaria, iar construirea unui gazoduct către Macedonia de Nord, care ar permite accesul la gaz natural lichefiat din Grecia, ar urma să înceapă în 2026, scrie news.ro.

Totodată, un oleoduct care va lega Serbia de România este estimat să fie finalizat în 2027, relatează news.ro.

„Aceasta este o diversificare majoră”, a declarat preşedintele sârb, potrivit news.ro.

Serbia menţine legături istorice şi culturale strânse cu Rusia, iar Moscova sprijină Belgradul în opoziţia sa faţă de independenţa Kosovo, notează news.ro.

Aleksandar Vucic a încercat să menţină un echilibru între relaţia cu Kremlinul şi aspiraţia de aderare la Uniunea Europeană, un demers devenit tot mai dificil după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, potrivit news.ro.

Compania petrolieră sârbă NIS, controlată de Rusia, a fost plasată sub sancţiuni americane, iar vânzarea acesteia către grupul ungar MOL este aşteptată, relatează news.ro.

Preşedintele insistă că Serbia rămâne pe cursul european, invocând îmbunătăţiri economice şi ale nivelului de trai, scrie news.ro.

Uniunea Europeană solicită de mult timp reforme privind statul de drept, libertatea presei şi combaterea corupţiei, iar criticii afirmă că modificările recente ale legislaţiei judiciare ar putea limita independenţa sistemului, notează news.ro.

Vucic a recunoscut existenţa unei probleme de corupţie în instituţiile publice, dar a respins protestele izbucnite după prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad în 2024, soldată cu 16 morţi, catalogându-le drept un complot orchestrat de servicii din ţările vecine, fără a prezenta dovezi, potrivit news.ro.

Mandatul său prezidenţial expiră în 2027, iar Aleksandar Vucic a declarat că este posibil să convoace alegeri anticipate în acest an, mai arată news.ro.

El nu exclude o revenire în fruntea partidului sau posibilitatea de a deveni prim-ministru, deşi susţine că şi-ar dori un rol politic mai redus, relatează news.ro.