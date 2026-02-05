Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Serbia caută acorduri energetice cu UE

T.B.
Internaţional / 5 februarie, 07:39

Serbia caută acorduri energetice cu UE

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a declarat că Serbia îşi diversifică sursele de aprovizionare cu gaze naturale şi poartă deja discuţii pentru achiziţii prin mecanismul comun de cumpărare al Uniunii Europene, în contextul reducerii dependenţei de importurile din Rusia, relatează news.ro.

Serbia, care aspiră la aderarea la Uniunea Europeană, rămâne unul dintre puţinii cumpărători europeni de gaze ruseşti, peste 80% din necesarul său fiind acoperit din Rusia, potrivit news.ro.

Sub presiunea Bruxelles-ului de a-şi diversifica sursele pentru a limita finanţarea războiului dus de Rusia în Ucraina, Belgradul nu a reuşit anul trecut să încheie un nou contract pe termen lung cu Gazprom, notează news.ro.

Acordul provizoriu semnat în decembrie expiră pe 31 martie, mai arată news.ro.

Aleksandar Vucic a spus că Serbia intenţionează să asigure anual aproximativ 500 de milioane de metri cubi de gaze, echivalentul a circa o cincime din necesarul ţării, prin mecanismul comun al Uniunii Europene, la care s-a alăturat anul trecut, potrivit news.ro.

Serbia importă deja gaze din Azerbaidjan prin Bulgaria, iar construirea unui gazoduct către Macedonia de Nord, care ar permite accesul la gaz natural lichefiat din Grecia, ar urma să înceapă în 2026, scrie news.ro.

Totodată, un oleoduct care va lega Serbia de România este estimat să fie finalizat în 2027, relatează news.ro.

„Aceasta este o diversificare majoră”, a declarat preşedintele sârb, potrivit news.ro.

Serbia menţine legături istorice şi culturale strânse cu Rusia, iar Moscova sprijină Belgradul în opoziţia sa faţă de independenţa Kosovo, notează news.ro.

Aleksandar Vucic a încercat să menţină un echilibru între relaţia cu Kremlinul şi aspiraţia de aderare la Uniunea Europeană, un demers devenit tot mai dificil după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, potrivit news.ro.

Compania petrolieră sârbă NIS, controlată de Rusia, a fost plasată sub sancţiuni americane, iar vânzarea acesteia către grupul ungar MOL este aşteptată, relatează news.ro.

Preşedintele insistă că Serbia rămâne pe cursul european, invocând îmbunătăţiri economice şi ale nivelului de trai, scrie news.ro.

Uniunea Europeană solicită de mult timp reforme privind statul de drept, libertatea presei şi combaterea corupţiei, iar criticii afirmă că modificările recente ale legislaţiei judiciare ar putea limita independenţa sistemului, notează news.ro.

Vucic a recunoscut existenţa unei probleme de corupţie în instituţiile publice, dar a respins protestele izbucnite după prăbuşirea acoperişului gării din Novi Sad în 2024, soldată cu 16 morţi, catalogându-le drept un complot orchestrat de servicii din ţările vecine, fără a prezenta dovezi, potrivit news.ro.

Mandatul său prezidenţial expiră în 2027, iar Aleksandar Vucic a declarat că este posibil să convoace alegeri anticipate în acest an, mai arată news.ro.

El nu exclude o revenire în fruntea partidului sau posibilitatea de a deveni prim-ministru, deşi susţine că şi-ar dori un rol politic mai redus, relatează news.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 februarie
Ediţia din 05.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3130
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5509
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9129
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.6082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb