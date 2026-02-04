Seres Denes: "UDMR Sălaj susţine refacerea turnului bisericii reformate din Cehu Silvaniei"

Preşedintele UDMR Sălaj, deputatul Seres Denes, şi-a exprimat miercuri sprijinul şi solidaritatea faţă de comunitatea reformată din Cehu Silvaniei, după prăbuşirea turnului bisericii reformate în timpul lucrărilor de renovare, marţi seară, conform Agerpres.

Într-o postare, parlamentarul a transmis că a aflat cu profundă tristeţe despre incident şi a subliniat valoarea patrimoniului cultural şi istoric al judeţului Sălaj, subliniază sursa.

"Întotdeauna am considerat valorile şi patrimoniul nostru cultural ca fiind extrem de importante şi am folosit toate mijloacele legale pentru a le proteja. Din păcate, ieri a fost afectată una dintre cele mai valoroase moşteniri culturale ale Sălajului”, a transmis Seres Denes pe Facebook, potrivit sursei menţionate. Deputatul a adăugat că singura consolare este că, din fericire, nu au existat victime omeneşti în urma prăbuşirii turnului, a relatat sursa.

De asemenea, el a subliniat că biserica reformată din Cehu Silvaniei este unul dintre cele mai importante monumente ecleziastice medievale din judeţ, păstrând aproape intact sanctuarul gotic din secolul al XV-lea, cu detalii din piatră sculptată şi un scut heraldic original pictat, informează sursa.

"În numele meu şi al Organizaţiei Judeţene Sălaj a UDMR, îi asigur pe locuitorii din Cehu Silvaniei că vom depune toate eforturile pentru reconstruirea turnului bisericii, considerând că este datoria noastră să protejăm bisericile şi patrimoniul comunitar”, a declarat deputatul, arată sursa.