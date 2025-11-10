Shutdown în SUA: acord în Senat pentru a se pune capăt paraliziei bugetare

Senatorii americani au ajuns la un acord menit să pună capăt paraliziei bugetare care blochează o parte din serviciile publice ale ţării de 40 de zile, un record, informează presa din SUA.

Reprezentanţii republicani şi democraţi au ajuns la un acord provizoriu care permite finanţarea guvernului până în ianuarie, potrivit CNN şi Fox News.

„Se pare că ne apropiem de sfârşitul „shutdown-ului” ”, a declarat preşedintele Donald Trump în faţa presei, la întoarcerea la Casa Albă după ce şi-a petrecut weekendul la reşedinţa sa din Florida, Mar-a-Lago.

Textul trebuie să treacă şi prin Camera Reprezentanţilor

După aprobarea în Senat, textul va trebui să treacă şi prin Camera Reprezentanţilor, înainte de a fi prezentat lui Donald Trump pentru semnare.

Sute de mii de funcţionari federali lucrează fără să fie plătiţi de la începutul „shutdown-ului”, la 1 octombrie, care perturbă plata ajutoarelor sociale şi traficul aerian.

Potrivit parlamentarilor, acordul obţinut în Senat ar trebui să permită refinanţarea programului de ajutor alimentar care susţine 42 de milioane de americani şi ale cărui plăţi sunt perturbate de blocarea bugetului.

Acesta ar implica, de asemenea, anularea concedierii a mii de funcţionari federali de către Donald Trump luna trecută şi organizarea unui vot privind prelungirea ajutoarelor pentru sănătate, care urmează să expire la sfârşitul anului.

„Concedieri abuzive”

Propunerea „va proteja funcţionarii federali împotriva concedierilor abuzive, îi va reintegra pe cei care au fost concediaţi pe nedrept în timpul „shutdown-ului” şi va garanta că funcţionarii federali vor primi salariile retroactiv”, a afirmat senatorul democrat Tim Kaine într-un comunicat.

Şeful minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, a deplâns însă faptul că extinderea ajutoarelor pentru sănătate face obiectul unui vot şi nu al unei prelungiri directe. „Această luptă va continua şi trebuie să continue”, a declarat el în camera superioară.