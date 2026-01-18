Simion anunţă lansarea programului 'Înapoi Acasă' pentru Diaspora

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat duminică, pe Facebook, că pe 24 ianuarie va fi lansat programul pilot „Înapoi Acasă”, destinat românilor din Diaspora.
„Pe 24 Ianuarie, de Ziua Unirii, peste 50 de parlamentari AUR vor veni în peste 40 de comunităţi româneşti din Diaspora pentru a lansa programul pilot 'Înapoi Acasă', calea concretă prin care pregătim revenirea celor care îşi doresc sau îşi vor dori să revină în România. E un uriaş efort organizatoric făcut de filialele AUR din Diaspora, vă îndemn să participaţi în ţara unde sunteţi”, a transmis George Simion pe Facebook.
Potrivit declaraţiei acestuia, evenimentele vor avea loc cu participarea a peste 50 de parlamentari şi lideri AUR în mai multe ţări, după cum urmează:
Italia: Roma, Napoli, Florenţa, Padova, Rimini, Milano, Canicatti (Sicilia), Torino
Spania: Valencia, Madrid, Barcelona, Logrono, Zaragoza
Marea Britanie: Londra, Reigate Hill, Birmingham, Sheffield, Nothhampton, Glasgow, Tauton (Bristol)
Germania: Ingolstadt, Berlin, Stuttgart, Dortmund
Austria: Salzburg, Viena, Graz
Franţa: Paris, Nisa
Belgia: Bruxelles, Roeselare
Irlanda: Dublin
Olanda: Haga
Portugalia: Lisabona, Sintra
Cipru: Nicosia
Suedia: Stockholm
Danemarca: Billund
Elveţia: Zurich
Statele Unite: Washington DC, New York
Totodată, George Simion a precizat că pe 24 ianuarie reprezentanţii AUR vor participa, ca în fiecare an, la evenimentele din Iaşi (08:30, Piaţa Unirii) şi Focşani, precum şi la depunerile de coroane din fiecare judeţ, transmite pe Facebook.
Opinia Cititorului