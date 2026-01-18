Simion anunţă lansarea programului 'Înapoi Acasă' pentru Diaspora

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat duminică, pe Facebook, că pe 24 ianuarie va fi lansat programul pilot „Înapoi Acasă”, destinat românilor din Diaspora.

„Pe 24 Ianuarie, de Ziua Unirii, peste 50 de parlamentari AUR vor veni în peste 40 de comunităţi româneşti din Diaspora pentru a lansa programul pilot 'Înapoi Acasă', calea concretă prin care pregătim revenirea celor care îşi doresc sau îşi vor dori să revină în România. E un uriaş efort organizatoric făcut de filialele AUR din Diaspora, vă îndemn să participaţi în ţara unde sunteţi”, a transmis George Simion pe Facebook.

Potrivit declaraţiei acestuia, evenimentele vor avea loc cu participarea a peste 50 de parlamentari şi lideri AUR în mai multe ţări, după cum urmează:

Italia: Roma, Napoli, Florenţa, Padova, Rimini, Milano, Canicatti (Sicilia), Torino

Spania: Valencia, Madrid, Barcelona, Logrono, Zaragoza

Marea Britanie: Londra, Reigate Hill, Birmingham, Sheffield, Nothhampton, Glasgow, Tauton (Bristol)

Germania: Ingolstadt, Berlin, Stuttgart, Dortmund

Austria: Salzburg, Viena, Graz

Franţa: Paris, Nisa

Belgia: Bruxelles, Roeselare

Irlanda: Dublin

Olanda: Haga

Portugalia: Lisabona, Sintra

Cipru: Nicosia

Suedia: Stockholm

Danemarca: Billund

Elveţia: Zurich

Statele Unite: Washington DC, New York

Totodată, George Simion a precizat că pe 24 ianuarie reprezentanţii AUR vor participa, ca în fiecare an, la evenimentele din Iaşi (08:30, Piaţa Unirii) şi Focşani, precum şi la depunerile de coroane din fiecare judeţ, transmite pe Facebook.