Sindicaliştii din Educaţie protestează miercuri în faţa Guvernului

Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater” vor protesta miercuri în faţa Guvernului, relatează Agerpres.

Sindicaliştii îşi exprimă nemulţumirea faţă de măsurile adoptate de Executiv, care „influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice”, potrivit Agerpres.

Reprezentanţii celor trei organizaţii sindicale au anunţat că la protestul programat între orele 11:30 şi 14:00 sunt aşteptate aproximativ 2.000 de persoane, conform Agerpres.

„Pe durata de desfăşurare a manifestaţiei se vor folosi bannere, pancarte şi mijloace audio, cu respectarea legislaţiei în vigoare”, au informat organizatorii protestului, citaţi de Agerpres.