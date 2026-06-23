Sindicatul vameşilor iese la protest: pichetare la sediul Autorităţii Vamale, marţi după-amiază

Sindicatul Naţional Finanţe Publice - SindFISC organizează marţi, 23 iunie 2026, între orele 16:30 şi 17:30, o acţiune de pichetare a sediului Autorităţii Vamale Române de pe strada Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sectorul 6, Bucureşti, conform unui comunicat al organizaţiei citat de News.ro. Acţiunea are loc în afara programului de lucru, astfel încât activitatea cetăţenilor şi a mediului economic să nu fie afectată, potrivit aceleiaşi surse.

Sindicaliştii motivează protestul prin necesitatea recunoaşterii valorii muncii vameşilor în noua lege a salarizării, în condiţiile în care personalul AVR desfăşoară activităţi de mare complexitate: colectare de taxe vamale, TVA şi accize, verificarea conformităţii mărfurilor cu cerinţele UE, combaterea fraudei, terorismului şi criminalităţii organizate, protecţia drepturilor de proprietate intelectuală şi supravegherea fluxurilor de numerar ilicit, conform comunicatului citat de News.ro.

Printre revendicările principale se numără încheierea acordului colectiv de muncă, instituirea unei grile salariale distincte pentru inspectorii vamali, compensarea muncii din zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, acordarea sporului pentru radiaţii personalului care lucrează cu aparate de control nedistructiv, precum şi drepturi salariale pentru personalul din frontieră şi pentru cei care au în dotare câini de serviciu, potrivit aceleiaşi surse.

Acţiunea de marţi vine după o grevă de avertisment declanşată pe 17 iunie 2026, ca urmare a nemulţumirilor faţă de noua lege a salarizării şi a refuzului conducerii AVR de a iniţia acordul colectiv de muncă, conform SindFISC. Discuţiile purtate la Ministerul Muncii pe marginea proiectului noii legi a salarizării au avut un caracter preponderent formal, lipsit de consultări aplicate, iar instituţia vamală nu s-a prezentat la procedura de conciliere, blocând soluţionarea paşnică a conflictului de muncă, potrivit aceleiaşi surse. Sindicatul anunţă că nu a primit nicio reacţie concretă la solicitările formulate, conform comunicatului citat de News.ro.