Siria şi Israel- întâlnire pentru dezescaladare

Ministrul sirian de Externe, Assaad Al-Shaibani, s-a întâlnit la Paris cu o delegaţie israeliană pentru a discuta măsuri de „dezescaladare” între cele două ţări vecine şi pentru consolidarea stabilităţii în Orientul Mijlociu, potrivit agenţiei oficiale siriene Sana.

Întâlnirile au vizat mai multe dosare legate de securitatea în regiune şi în sudul Siriei, inclusiv „dezescaladarea şi neamestecul în afacerile interne siriene”. Delegaţiile au discutat şi despre supravegherea armistiţiului în regiunea Suwayda, majoritar druză, unde violenţele intercomunitare au dus la aproximativ 1.400 de victime, potrivit unui ONG, şi au implicat intervenţia Israelului. De asemenea, a fost abordată posibilitatea revenirii la Acordul de dezangajare din 1974 între Israel şi Siria, care prevede crearea unei zone-tampon.

Discuţiile sunt mediate de Statele Unite şi fac parte din eforturile diplomatice pentru consolidarea securităţii şi stabilităţii în Siria şi pentru protejarea unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării.

Deşi Siria şi Israelul sunt, în mod oficial, încă în stare de război, au avut loc mai multe întâlniri diplomatice în iulie pentru a reduce tensiunile. În aceeaşi perioadă, confruntările din Suwayda între minoritatea druză şi triburi sunnite au dus la implicarea Israelului, care a bombardat obiective siriene pentru a forţa retragerea trupelor.

Un armistiţiu fragil, negociat cu sprijinul Washingtonului, a fost instaurat pe 19 iulie şi este încă respectat, deşi tensiunile în Suwayda rămân ridicate. Israelul a continuat atacurile şi incursiunile în sudul Siriei, în contextul schimbării regimului în decembrie.