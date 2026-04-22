Sky News: Lufthansa anulează 20.000 de zboruri pe distanţe scurte din cauza creşterii costurilor pentru combustibili

Lufthansa a anunţat că va elimina din programul verii aproximativ 20.000 de zboruri pe distanţe scurte, o măsură menită să reducă costurile în contextul scumpirii combustibilului pentru avioane, transmite Sky News.

Majoritatea reducerilor provin din închiderea flotei CityLine, considerată neprofitabilă, şi din retragerea a 27 de aeronave, potrivit relatării publicaţiei.

Compania a pus creşterea cheltuielilor pe seama dublării costului combustibilului pentru avioane şi a tensiunilor de muncă cu personalul, arată Sky News.

Sky News notează că majoritatea companiilor aeriene se confruntă cu presiuni similare, pe fondul perturbării aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu, cauzată de blocajul din Strâmtoarea Ormuz.

Consecinţa pentru consumatori este deja vizibilă: preţurile biletelor au început să înregistreze creşteri semnificative, relatează publicaţia.

Michael O'Leary, directorul Ryanair, a avertizat pentru Sky News că există riscul unei întreruperi a aprovizionării cu combustibil începând din mai dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, conform relatării.

Sky News menţionează şi avertismentul şefului Agenţiei Internaţionale pentru Energie, citat de Associated Press, potrivit căruia Europa ar mai avea „poate şase săptămâni” de combustibil pentru avioane, transmite publicaţia.

Lufthansa afirmă că anulările vor economisi aproximativ 40.000 de tone de combustibil până în octombrie şi că reducerea reprezintă doar circa 1% din „kilometrii de locuri disponibili”, arată Sky News.

Operatorul german îşi va consolida reţeaua europeană, eliminând rutele neprofitabile din hub‑urile din Frankfurt şi Munchen şi extinzând legăturile din Zurich, Bruxelles şi Viena, potrivit relatării.

Compania asigură că pasagerii vor păstra accesul la reţeaua sa globală şi la conexiunile pe distanţe lungi, mai notează Sky News.