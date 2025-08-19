Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SoftBank va deveni al şaselea mare acţionar de la Intel după o investiţie de două miliarde de dolari

T.B.
Bănci-Asigurări / 19 august, 10:43

SoftBank va deveni al şaselea mare acţionar de la Intel după o investiţie de două miliarde de dolari

Fondul japonez de investiţii SoftBank a anunţat luni că va face o investiţie de două miliarde de dolari în Intel, un vot de încredere pentru producătorul american de semiconductori care este în mijlocul unui proces de relansare, transmite Reuters.

Având în vedere că în prezent capitalizarea de piaţă a companiei americane este de aproximativ 100 de miliarde de dolari, investiţia SoftBank ar urma să îi aducă o participaţie de aproximativ 2%. SoftBank va plăti 23 de dolari pentru fiecare acţiune Intel, un uşor discount faţă de cotaţia de 23,66 dolari înregistrată luni seara de acţiunile Intel. Potrivit datelor LSEG, această investiţie va face din SoftBank al şaselea mare acţionar de la Intel, conform sursei.

O persoană din apropierea acestui dosar a dezvăluit că grupul japonez va face doar o investiţie de capital la Intel dar nu va dobândi un loc în Consiliul de Administraţie al companiei şi nici nu se va angaja să cumpere chipuri Intel.

"Semiconductorii sunt la baza fiecărei industrii", a anunţat preşedintele director general de la SoftBank Group, Masayoshi Son, într-un comunicat de presă comun cu Intel, în care şi-a exprimat angajamentul pentru extinderea producţiei şi ofertei de semiconductori în SUA.

"Investiţia celor de la SoftBank ajută, dar nu va fi una crucială pentru Intel. Mai degrabă este vorba de menţinerea relaţiilor bune ale directorului SoftBank cu Trump", a spus Amir Anvarzadeh, analist la Asymmetric Advisors.

Tranzacţia cu SoftBank vine după ce săptămâna trecută în media au apărut informaţii conform cărora Guvernul american ar putea prelua o participaţie la Intel, după o întâlnire între noul director general Lip-Bu Tan şi preşedintele Donald Trump, care a fost organizată după ce Trump a cerut demisia lui Tan, din cauza legăturilor sale cu firme chineze. De asemenea, investiţia celor de la SoftBank vine după ce autorităţile de la Tokyo au promis luna trecută că vor investi 550 miliarde de dolari în SUA, în cadrul unui acord comercial cu Washingtonul.

Intel are probleme financiare şi în 2024 a raportat pierderi de 18,8 miliarde de dolari, primele pierderi anuale de după 1986, în contextul în care se confruntă cu provocări multiple. Rivalul său istoric AMD şi-a majorat cota de piaţă pe pieţele de semiconductori pentru computere personale şi servere, iar în prezent Intel vrea să facă modificări semnificative la operaţiunile sale de producţie de chipuri pe bază de contract, pentru a obţine comenzi de la clienţi importanţi.

Investiţia în Intel se adaugă altor investiţii majore anunţate de SoftBank în 2025, printre care se numără un angajament de 30 de miliarde de dolari în OpenAI, producătorul ChatGPT, precum şi investiţii importante în proiectul Stargate cu o valoare de 500 de miliarde de dolari, pentru construirea de centre de date în SUA.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

19 august

Citeşte Ziarul BURSA din 19 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

19 august
Ediţia din 19.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

18 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0588
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3326
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3652
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8677
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.4968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb