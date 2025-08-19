SoftBank va deveni al şaselea mare acţionar de la Intel după o investiţie de două miliarde de dolari

Fondul japonez de investiţii SoftBank a anunţat luni că va face o investiţie de două miliarde de dolari în Intel, un vot de încredere pentru producătorul american de semiconductori care este în mijlocul unui proces de relansare, transmite Reuters.

Având în vedere că în prezent capitalizarea de piaţă a companiei americane este de aproximativ 100 de miliarde de dolari, investiţia SoftBank ar urma să îi aducă o participaţie de aproximativ 2%. SoftBank va plăti 23 de dolari pentru fiecare acţiune Intel, un uşor discount faţă de cotaţia de 23,66 dolari înregistrată luni seara de acţiunile Intel. Potrivit datelor LSEG, această investiţie va face din SoftBank al şaselea mare acţionar de la Intel, conform sursei.

O persoană din apropierea acestui dosar a dezvăluit că grupul japonez va face doar o investiţie de capital la Intel dar nu va dobândi un loc în Consiliul de Administraţie al companiei şi nici nu se va angaja să cumpere chipuri Intel.

"Semiconductorii sunt la baza fiecărei industrii", a anunţat preşedintele director general de la SoftBank Group, Masayoshi Son, într-un comunicat de presă comun cu Intel, în care şi-a exprimat angajamentul pentru extinderea producţiei şi ofertei de semiconductori în SUA.

"Investiţia celor de la SoftBank ajută, dar nu va fi una crucială pentru Intel. Mai degrabă este vorba de menţinerea relaţiilor bune ale directorului SoftBank cu Trump", a spus Amir Anvarzadeh, analist la Asymmetric Advisors.

Tranzacţia cu SoftBank vine după ce săptămâna trecută în media au apărut informaţii conform cărora Guvernul american ar putea prelua o participaţie la Intel, după o întâlnire între noul director general Lip-Bu Tan şi preşedintele Donald Trump, care a fost organizată după ce Trump a cerut demisia lui Tan, din cauza legăturilor sale cu firme chineze. De asemenea, investiţia celor de la SoftBank vine după ce autorităţile de la Tokyo au promis luna trecută că vor investi 550 miliarde de dolari în SUA, în cadrul unui acord comercial cu Washingtonul.

Intel are probleme financiare şi în 2024 a raportat pierderi de 18,8 miliarde de dolari, primele pierderi anuale de după 1986, în contextul în care se confruntă cu provocări multiple. Rivalul său istoric AMD şi-a majorat cota de piaţă pe pieţele de semiconductori pentru computere personale şi servere, iar în prezent Intel vrea să facă modificări semnificative la operaţiunile sale de producţie de chipuri pe bază de contract, pentru a obţine comenzi de la clienţi importanţi.

Investiţia în Intel se adaugă altor investiţii majore anunţate de SoftBank în 2025, printre care se numără un angajament de 30 de miliarde de dolari în OpenAI, producătorul ChatGPT, precum şi investiţii importante în proiectul Stargate cu o valoare de 500 de miliarde de dolari, pentru construirea de centre de date în SUA.