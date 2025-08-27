Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Sondaj Reuters: 62% dintre americani susţin sancţiunile împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei

I.S.
Miscellanea / 27 august, 15:29

Sondaj Reuters: 62% dintre americani susţin sancţiunile împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei

Majoritatea americanilor susţin aplicarea de sancţiuni împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei pentru a creşte presiunea asupra Moscovei şi a o determina să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos.

Realizat pe parcursul a trei zile şi încheiat duminică, sondajul arată că 62% dintre respondenţi sprijină această strategie, deja parţial aplicată de preşedintele american Donald Trump, care a avertizat că ar putea extinde măsurile inclusiv asupra Chinei.

Invazia Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, a declanşat cel mai amplu conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial, soldat cu peste un milion de victime - morţi şi răniţi de ambele părţi -, printre care mii de civili ucraineni, conform analiştilor.

În ultimele săptămâni, Trump a intensificat eforturile diplomatice, inclusiv printr-o întâlnire cu Vladimir Putin în Alaska, însă fără succes în privinţa încetării războiului, obiectiv pe care l-a asumat încă din prima zi a mandatului. În acelaşi timp, el a aplicat sancţiuni secundare Indiei, sub forma unui tarif de 25%, pentru continuarea achiziţiilor de petrol rusesc - principala sursă de finanţare a Kremlinului. Trump a ameninţat cu măsuri similare şi împotriva Chinei, Turciei, Emiratelor Arabe Unite şi altor state care fac comerţ cu Rusia.

Sprijinul pentru sancţiuni este majoritar atât în rândul republicanilor (76%), cât şi al democraţilor (58%), conform sondajului efectuat pe un eşantion naţional de 1.022 de americani. Marja de eroare este de trei puncte procentuale pentru ansamblul respondenţilor şi de şase puncte pentru grupurile politice analizate.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 27.08.2025, 15:34)

    Excelent!

