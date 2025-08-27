Sondaj Reuters: 62% dintre americani susţin sancţiunile împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei

Majoritatea americanilor susţin aplicarea de sancţiuni împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei pentru a creşte presiunea asupra Moscovei şi a o determina să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos.

Realizat pe parcursul a trei zile şi încheiat duminică, sondajul arată că 62% dintre respondenţi sprijină această strategie, deja parţial aplicată de preşedintele american Donald Trump, care a avertizat că ar putea extinde măsurile inclusiv asupra Chinei.

Invazia Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, a declanşat cel mai amplu conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial, soldat cu peste un milion de victime - morţi şi răniţi de ambele părţi -, printre care mii de civili ucraineni, conform analiştilor.

În ultimele săptămâni, Trump a intensificat eforturile diplomatice, inclusiv printr-o întâlnire cu Vladimir Putin în Alaska, însă fără succes în privinţa încetării războiului, obiectiv pe care l-a asumat încă din prima zi a mandatului. În acelaşi timp, el a aplicat sancţiuni secundare Indiei, sub forma unui tarif de 25%, pentru continuarea achiziţiilor de petrol rusesc - principala sursă de finanţare a Kremlinului. Trump a ameninţat cu măsuri similare şi împotriva Chinei, Turciei, Emiratelor Arabe Unite şi altor state care fac comerţ cu Rusia.

Sprijinul pentru sancţiuni este majoritar atât în rândul republicanilor (76%), cât şi al democraţilor (58%), conform sondajului efectuat pe un eşantion naţional de 1.022 de americani. Marja de eroare este de trei puncte procentuale pentru ansamblul respondenţilor şi de şase puncte pentru grupurile politice analizate.