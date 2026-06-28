SpaceX intră în Nasdaq-100 printr-o procedură accelerată; fondurile ETF vor cumpăra masiv acţiuni din 7 iulie

Compania aerospaţială SpaceX, fondată de Elon Musk, va deveni una dintre cele mai rapide companii incluse vreodată în indicele Nasdaq-100, urmând să genereze un nou val de achiziţii din partea fondurilor de investiţii pasive, conform CNBC, citat de News.ro.

Operatorul bursei Nasdaq a anunţat vineri, după închiderea şedinţei de tranzacţionare, că SpaceX îndeplineşte criteriile pentru includerea în indicele care reuneşte cele mai importante companii de tehnologie listate pe piaţa americană, potrivit aceleiaşi surse. Dacă societatea va continua să respecte toate condiţiile impuse, fondurile care urmăresc evoluţia indicelui - inclusiv popularul ETF Invesco QQQ Trust - vor cumpăra acţiuni SpaceX după închiderea pieţei din 6 iulie, iar includerea oficială în Nasdaq-100 va avea loc înainte de deschiderea şedinţei din 7 iulie, conform News.ro.

Peste 800 de miliarde de dolari sunt administraţi prin fonduri şi produse financiare care urmăresc performanţa Nasdaq-100, ceea ce înseamnă că includerea unei noi companii obligă administratorii acestor fonduri să cumpere acţiuni pentru a reproduce structura indicelui, potrivit aceleiaşi surse. Analiştii estimează că SpaceX va intra cu o pondere de sub 1%, însă chiar şi această participaţie relativ redusă ar putea genera achiziţii importante, dat fiind că numărul de acţiuni disponibile la tranzacţionare este încă redus comparativ cu valoarea totală de piaţă a companiei, conform News.ro.

SpaceX devine astfel una dintre primele companii care beneficiază de noul mecanism introdus recent de Nasdaq pentru marile listări, care permite companiilor cu capitalizare mare să fie incluse în Nasdaq-100 după doar 15 zile de tranzacţionare, reducând semnificativ perioada de aşteptare care anterior putea dura mai multe luni, potrivit aceleiaşi surse. Pe lângă fondurile pasive, şi administratorii activi care urmăresc îndeaproape structura indicelui ar putea cumpăra acţiuni SpaceX pentru a-şi ajusta portofoliile, conform News.ro.

SpaceX nu este însă eligibilă pentru includerea în indicele S&P 500, întrucât administratorul acestuia, S&P Dow Jones Indices, nu a introdus o procedură accelerată similară, compania trebuind să îndeplinească în continuare cerinţele standard privind profitabilitatea şi perioada minimă de tranzacţionare, potrivit aceleiaşi surse.