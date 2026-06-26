Spania traversează cea mai fierbinte lună iunie din ultimele decenii

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Primele două zile ale acestei săptămâni au devenit cele mai călduroase din luna iunie înregistrate în Spania de la începutul măsurătorilor moderne, în 1950, potrivit datelor publicate de Agenţia Naţională de Meteorologie (Aemet). Recordurile au fost stabilite în contextul valului de căldură care afectează o mare parte a Europei. Temperatura medie zilnică a ajuns la 28,17 grade Celsius marţi, după ce luni fusese înregistrată o valoare de 28,08 grade Celsius, depăşind toate recordurile anterioare pentru luna iunie.

• Trei zile de foc în topul celor mai călduroase din istorie

Meteorologii spanioli au precizat că actualul episod de caniculă a împins trei zile în clasamentul celor mai fierbinţi zece zile de iunie consemnate vreodată. „În timpul valului de căldură actual, trei zile s-au clasat printre cele zece cele mai călduroase din istoricul lunii iunie”, a transmis Aemet.

• Record absolut de temperatură în nordul Spaniei

În regiunea Cantabria, din nordul ţării, a fost doborât şi un record absolut de temperatură, valabil pentru toate lunile anului. În localitatea Tama, termometrele au indicat 43,7 grade Celsius, o valoare fără precedent pentru această zonă. Recordul este cu atât mai remarcabil cu cât nordul Spaniei beneficiază, în mod obişnuit, de un climat mai blând decât regiunile sudice ale ţării. Potrivit statisticilor Aemet, Spania a înregistrat 78 de valuri de căldură începând din 1975. Cele mai multe dintre acestea s-au produs în secolul XXI, iar în ultimii zece ani frecvenţa şi intensitatea fenomenelor extreme au crescut semnificativ. Actualul val de căldură este aşteptat să se încheie joi, însă specialiştii avertizează că astfel de episoade devin din ce în ce mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice.

• Vara lui 2025, cea mai fierbinte din istoria Spaniei

Anul trecut, Spania a traversat cea mai călduroasă vară de la începutul măsurătorilor meteorologice. Temperatura medie a sezonului estival a fost de 24,2 grade Celsius, un nivel record pentru ţară. Consecinţele asupra sănătăţii publice au fost semnificative. Potrivit Ministerului Sănătăţii de la Madrid, 3.832 de decese au fost asociate temperaturilor extreme în perioada 16 mai - 30 septembrie 2025.