SRR şi SRTV vor rezerva minimum 1% din emisie pentru programe educative

Senatul a adoptat, în unanimitate (124 „pentru”), o propunere legislativă prin care Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) şi Societatea Română de Televiziune (SRTV) vor rezerva cel puţin 1% din timpul de emisie pentru programe cu scop educativ şi informativ, conform Agerpres.

Aceste programe vor avea drept ţintă siguranţa rutieră, protecţia împotriva tentativelor de fraudă sau înşelătorie, protecţia datelor cu caracter personal, informarea din surse sigure, combaterea informaţiilor false şi protecţia civile.

Potrivit proiectului, iniţiat de un grup de deputaţi de la PNL, „Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor rezerva cel puţin 1% din timpul lor de emisie pentru creaţii şi emisiuni dedicate: educaţiei pentru siguranţă rutieră; informării populaţiei din surse sigure, pentru protecţia datelor personale şi protejarea împotriva tentativelor de fraudă, inclusiv online, a înşelătoriei şi informaţiilor false; combaterii violenţei domestice şi protejării victimelor acesteia; combaterii pornografiei infantile, a traficului de persoane, droguri, armament, muniţii şi explozivi; informării populaţiei cu privire la riscurile asociate oricărei forme de criminalitate gravă care afectează categoriile vulnerabile; informării cu privire la deţinerea responsabilă a animalelor; protecţiei civile”.

Senatorul PNL Cristian Niculescu-Ţâgârlaş a subliniat importanţa adoptării acestei obligaţii legale.