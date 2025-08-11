Statele nordice şi baltice consideră că numai presiunea asupra Rusiei poate conduce la încheierea războiului în Ucraina

Liderii ţărilor nordice şi baltice au emis duminică o declaraţie comună în care îşi reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina şi subliniază că războiul „ilegitim” purtat de Rusia poate fi încheiat doar prin menţinerea unei presiuni puternice asupra Moscovei. Mesajul vine în contextul pregătirilor pentru întâlnirea de vineri, din Alaska, dintre preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni cer să fie incluşi în discuţii, transmite Reuters.

În document, liderii Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Norvegiei şi Suediei reafirmă că „frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”, reacţionând astfel la sugestia lui Trump privind posibile cedări teritoriale ale Ucrainei către Rusia în cadrul unui „schimb de teritorii”.

Statele nordice şi baltice, printre cei mai activi susţinători ai Kievului încă de la începutul invaziei ruse, anunţă că vor continua sancţiunile şi sprijinul militar, financiar şi politic pentru Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ferm ideea de a ceda teritorii, declarând că „ucrainenii nu-şi vor da pământul ocupanţilor” şi cerând participarea directă a Kievului la negocierile ruso-americane.

Ca răspuns la apelul său, liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis un comunicat comun în care salută eforturile lui Trump de a pune capăt conflictului, dar solicită menţinerea presiunii asupra Rusiei, un armistiţiu imediat sau cel puţin reducerea ostilităţilor, includerea obligatorie a Ucrainei în negocieri şi garanţii de securitate pentru aceasta. „Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, subliniază documentul.

Presa americană relatează că Rusia ar fi propus oprirea ofensivei pe actuala linie a frontului în provinciile Zaporojie şi Herson, retragerea din Dnipropetrovsk, Sumî şi Harkov, dar în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas (Doneţk şi Lugansk) şi menţinerii Crimeei sub administraţie rusă. În prezent, Lugansk este aproape în întregime ocupată de armata rusă, în timp ce Doneţk rămâne parţial sub control ucrainean.