Strâmtoarea Dardanele, închisă din cauza unui incendiu de vegetaţie

Un incendiu de vegetaţie cu propagare rapidă izbucnit în nord-vestul Turciei a dus vineri la evacuarea populaţiei şi la suspendarea temporară a traficului maritim în strâmtoarea Dardanele, în timp ce echipajele de pompieri acţionau cu mijloace aeriene şi terestre, au anunţat autorităţile locale, citate de agenţiile DPA şi AFP.

Focul a pornit dintr-o zonă agricolă de lângă satul Saricaeli, în provincia Canakkale, şi s-a extins rapid în pădurile din apropiere, alimentat de vânturile puternice, potrivit oficialilor locali.

Guvernatorul Ömer Toraman a transmis pe platforma X că la faţa locului au fost mobilizate opt avioane, patru elicoptere, zeci de autospeciale şi utilaje grele pentru stingerea incendiului.

Imagini difuzate de presa turcă arată momente dramatice, în care pompierii au fost nevoiţi să abandoneze o autospecială cuprinsă de flăcări pe un drum forestier, în apropierea unor locuinţe.

Pentru a permite intervenţia aviaţiei de stingere, strâmtoarea Dardanele - un coridor maritim strategic între Marea Egee şi Marea Marmara - a fost închisă temporar în ambele sensuri, a relatat postul naţional TRT.

În total, autorităţile au evacuat 52 de persoane dintr-un centru privat de îngrijire şi alte două aflate într-un turn de transmisie, conform biroului guvernatorului. De asemenea, un campus universitar din zonă a fost evacuat preventiv, chiar dacă oraşul Canakkale nu este, deocamdată, în pericol direct, a precizat Toraman.

Turcia se confruntă de câteva săptămâni cu o serie de incendii de vegetaţie alimentate de temperaturile ridicate, secetă şi vânturi puternice. Meteorologii avertizează că, în acest weekend, rafalele ar putea atinge viteze de 70-75 km/h, iar temperaturile ar putea urca până la 35°C în regiune.

Potrivit Ministerului turc al Transporturilor, strâmtoarea Dardanele a fost tranzitată de 45.849 de nave în 2024.