Studiu EY: Directorii generali accelerează investiţiile în AI şi M&A

U.B.
Companii / 23 ianuarie, 12:59

Studiu EY: Directorii generali accelerează investiţiile în AI şi M&A

Directorii generali ai marilor companii rămân optimişti în privinţa creşterii veniturilor şi profitabilităţii în 2026, în ciuda incertitudinilor globale. Liderii pun accent pe investiţiile în inteligenţa artificială (AI), transformarea resurselor umane şi tranzacţiile M&A pentru a-şi consolida performanţele, potrivit studiului EY-Parthenon CEO Outlook Survey.

Studiul, realizat în rândul a 1.200 de directori generali din 21 de ţări, arată că optimismul liderilor este mai mare în ceea ce priveşte propriile companii decât economia globală. Indicele de încredere a scăzut uşor, de la 83 în trimestrul 3 din 2025 la 78,5 în trimestrul 4 şi reflectă incertitudinile geopolitice, volatilitatea pieţelor şi presiunile asupra costurilor, conform datelor EY România.

90% dintre CEO se aşteaptă ca veniturile şi productivitatea să susţină profitabilitatea, chiar dacă 61% anticipează creşteri ale costurilor operaţionale.

AI va trece de la proiecte pilot la scalare în întreaga organizaţie în 2026, iar 58% dintre lideri estimează că această tehnologie va fi un motor important al creşterii, în timp ce 32% cred că va remodela operaţiunile companiilor, adaugă sursa citată într-un comunicat remis redacţiei.

Peste jumătate dintre CEO au iniţiat deja sau intenţionează să lanseze programe majore de transformare, iar AI este perceput ca un catalizator pentru creşterea productivităţii, îmbunătăţirea interacţiunii cu clienţii şi optimizarea proceselor interne, evidenţiază datele EY România.

Directorii generali văd fuziunile şi achiziţiile ca un instrument esenţial pentru a accelera transformarea organizaţională şi digitalizarea. 79% dintre lideri plănuiesc alianţe strategice în 2026, comparativ cu 62% în 2025, iar 53% intenţionează achiziţii pentru a-şi susţine planurile de creştere şi optimizarea operaţiunilor, conform sursei citate.

83% dintre CEO şi-au ajustat deja investiţiile strategice ca răspuns la evoluţiile geopolitice şi ale politicilor comerciale, iar 40% au accelerat aceste investiţii ca urmare a acestor schimbări, mai precizează EY România.

79% dintre directorii generali se declară optimişti în privinţa atragerii şi păstrării angajaţilor esenţiali. Investiţiile în AI sunt văzute ca un mijloc de a menţine sau chiar creşte numărul de angajaţi, procentul CEO care cred că AI va reduce personalul scăzând de la 46% în 2025 la 24% în 2025, potrivit sursei menţionate anterior.

Studiul arată că SUA rămâne principala destinaţie pentru investiţii, urmată de Canada, Germania, Marea Britanie şi India. Directorii generali îşi recalibrează ambiţiile de creştere în funcţie de riscurile geopolitice şi reglementările locale, subliniază EY România.

Country Managing Partner EY România & Moldova, Bogdan Ion, a subliniat că investiţiile în tehnologie şi AI devin esenţiale pentru creşterea eficienţei operaţionale şi integrarea rapidă a soluţiilor inovatoare prin tranzacţii M&A, permiţând organizaţiilor să-şi construiască portofolii flexibile şi adaptabile, potrivit sursei citate.

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

