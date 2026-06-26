Studiu: Nivelurile scăzute de vitamina D persistă inclusiv vara la persoanele cu risc ridicat

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Un studiu realizat pe aproape 300 de persoane din nordul Marii Britanii arată că nivelurile de vitamina D rămân adesea scăzute pe tot parcursul anului în cazul persoanelor cele mai expuse riscului de deficienţă. Concluziile, publicate în European Journal of Clinical Nutrition, contrazic ideea larg răspândită potrivit căreia expunerea la soare în timpul verii este suficientă pentru refacerea rezervelor de vitamina D. Cercetarea a fost realizată de specialiştii de la Human Nutrition and Exercise Research Centre al Universităţii din Newcastle şi a analizat nivelurile acestei vitamine la aproape 300 de persoane din nordul Regatului Unit.

• Persoanele vârstnice şi minorităţile etnice, cele mai vulnerabile

Studiul s-a concentrat asupra adulţilor cu vârsta de peste 65 de ani şi asupra persoanelor de toate vârstele provenite din grupuri etnice minoritare. Finanţarea a fost asigurată de compania britanică Better You Ltd, specializată în suplimente nutritive, însă cercetătorii subliniază că firma nu a avut niciun rol în desfăşurarea studiului sau în interpretarea rezultatelor. Rezultatele au arătat că deficitul de vitamina D este frecvent întâlnit în ambele categorii analizate. Mai mult de jumătate dintre persoanele în vârstă prezentau niveluri insuficiente, iar proporţia era şi mai mare în rândul participanţilor proveniţi din grupuri etnice minoritare.

• Vara nu a adus o îmbunătăţire a nivelurilor de vitamina D

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale cercetării este că nivelurile de vitamina D nu au crescut nici în lunile de vară, când expunerea la lumina solară este mai mare.

„Ceea ce este frapant la aceste constatări este faptul că nivelurile de vitamina D nu s-au îmbunătăţit nici măcar în lunile de vară, când ne-am aştepta, în mod normal, ca acestea să se refacă. Pentru cei care locuiesc în zone precum nordul Angliei, acest lucru arată că expunerea la soare nu este neapărat suficientă, în special pentru persoanele în vârstă şi pentru cele care provin din grupuri etnice minoritare”, a declarat profesorul Bernard Corfe, unul dintre coordonatorii studiului. Potrivit cercetătorului, persoanele din grupele cu risc crescut nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe timpul petrecut în aer liber în sezonul cald pentru a-şi menţine un nivel adecvat al vitaminei D.

• Rol esenţial pentru sănătatea oaselor şi a sistemului imunitar

Vitamina D este esenţială pentru sănătatea sistemului osos şi pentru buna funcţionare a organismului. Nivelurile insuficiente au fost asociate cu un risc mai mare de apariţie a osteoporozei, rahitismului şi slăbirii sistemului imunitar. Participanţii la studiu au fost recrutaţi prin programe comunitare şi prin intermediul platformelor online. Fiecare a efectuat un test simplu de sânge, prin înţeparea degetului, probele fiind ulterior analizate într-un laborator specializat.

• Cercetătorii cer strategii mai eficiente de sănătate publică

Autorii studiului consideră că rezultatele evidenţiază necesitatea unor măsuri mai bine ţintite. Printre acestea se numără recomandări mai clare privind administrarea vitaminei D, testarea nivelurilor acesteia în cadrul consultaţiilor medicale şi utilizarea suplimentelor atunci când este necesar. „Mesajul este simplu, dar important. Dacă faceţi parte dintr-un grup cu risc ridicat, nu puteţi presupune că mai mult timp petrecut afară, vara, va rezolva problema. Trebuie să ne gândim la modalităţi mai consecvente, pe tot parcursul anului, pentru menţinerea unor niveluri sănătoase de vitamina D”, a subliniat profesorul Bernard Corfe. În etapa următoare, cercetătorii vor analiza modalităţi personalizate şi adaptate cultural pentru îmbunătăţirea nivelurilor de vitamina D, inclusiv recomandări alimentare şi strategii medicale concepute pentru a răspunde mai bine nevoilor diferitelor comunităţi.