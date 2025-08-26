Studiu Raiffeisen Bank: 6 din 10 angajaţi din România se tem pentru stabilitatea locului de muncă până la pensie

Şase din zece angajaţi români sunt îngrijoraţi că nu îşi vor păstra locul de muncă până la pensie, potrivit unui studiu realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio. Temerea este mai accentuată în rândul femeilor şi al persoanelor de peste 40 de ani.

Conform cercetării, principalele motive de anxietate sunt scăderea salariilor (54%) şi pierderea locului de muncă (49%), determinate de contextul economic actual. În plus, aproape 3 din 10 respondenţi se aşteaptă ca evoluţia tehnologiei şi inteligenţa artificială să ducă la reducerea locurilor de muncă, iar doi din zece angajaţi afirmă că vârsta le poate afecta şansele de angajare.

„Privim aceste schimbări efervescente nu ca pe obstacole, ci ca pe cele mai puternice pârghii pentru inovare şi progres continuu. Pentru a ne consolida poziţia de pionieri, am lansat în Raiffeisen programe de dezvoltare şi specializare în competenţe digitale şi AI, pentru ca fiecare coleg să-şi poată consolida abilităţile, să se simtă încrezător şi să fie pregătit să domine viitoarea piaţă a muncii”, a declarat Irina Kubinschi, HR Director, Raiffeisen Bank România.

Studiul arată că inteligenţa artificială este percepută atât ca oportunitate, cât şi ca ameninţare. Dacă 20% dintre bărbaţi consideră că AI-ul nu va avea un impact semnificativ, aproape 30% dintre respondenţii cu vârste între 35 şi 45 de ani se aşteaptă la o reducere a numărului de locuri de muncă. Soluţiile identificate de angajaţi sunt formarea digitală, recalificarea şi adaptarea competenţelor la noile tehnologii.

Cercetarea a fost realizată la nivel naţional, pe un eşantion de 800 de persoane, în perioada iulie - august 2025, prin metoda CAWI.