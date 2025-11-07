SUA amână din nou publicarea raportului privind ocuparea forţei de muncă

Statele Unite nu vor publica nici în această lună raportul oficial privind ocuparea forţei de muncă, pentru a doua oară consecutiv, din cauza blocajului guvernamental început pe 1 octombrie, potrivit agenţiei Reuters. Situaţia este fără precedent şi afectează una dintre cele mai importante surse de date economice din lume.

Blocajul bugetar - cel mai lung din istoria SUA - a paralizat activitatea mai multor agenţii federale, inclusiv a Departamentului Muncii, care nu poate colecta şi procesa datele necesare pentru publicarea raportului lunar. Lipsa acestor informaţii îngreunează analiza economiei americane de către investitori, economişti şi factorii de decizie.

Raportul privind ocuparea forţei de muncă din septembrie, programat iniţial pentru 3 octombrie, nu a fost publicat, iar cel pentru luna octombrie - care trebuia să apară vineri - va fi amânat până după redeschiderea guvernului. Specialiştii avertizează că datele pentru luna octombrie ar putea fi incomplete, întrucât colectarea informaţiilor nu a avut loc în perioada vizată.

„Nu cred că datele din ancheta privind gospodăriile vor fi publicate”, a declarat Ron Hetrick, economist principal în domeniul muncii la compania Lightcast, explicând că operatorii de teren nu au putut obţine informaţii despre situaţia profesională a respondenţilor.

Dacă activitatea guvernului federal va fi reluată în următoarea săptămână, ar putea fi colectate datele pentru raportul aferent lunii noiembrie. Totuşi, economiştii avertizează că blocajul riscă să afecteze şi alte rapoarte importante, precum cel privind inflaţia şi preţurile de consum.

Casa Albă a avertizat deja că raportul privind inflaţia din octombrie ar putea să nu fie publicat - o premieră istorică. „Orice raport lunar care implică o anchetă a gospodăriilor riscă să aibă o lipsă de date. Este foarte posibil ca nici rata şomajului, calculată pe baza Anchetei Curente asupra Populaţiei, să nu fie disponibilă”, a explicat Erica Groshen, fost comisar al Biroului pentru Statistică.