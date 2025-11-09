SUA ar putea reduce cu până la 20% zborurile interne din cauza blocajului guvernamental

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că Statele Unite ar putea reduce până la 20% din zborurile interne dacă blocajul guvernamental nu se încheie curând, potrivit Reuters. Companiile aeriene americane se confruntă deja cu restricţii fără precedent impuse de autorităţi, în contextul absenteismului crescut al controlorilor de trafic aerian.

Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a solicitat companiilor aeriene să reducă 4% dintre zboruri vineri, pe 40 de aeroporturi majore, urmând ca procentul să crească la 10% până la 14 noiembrie. Lipsa de personal a provocat întârzieri la peste zece aeroporturi importante, inclusiv Atlanta, San Francisco, Houston, Phoenix, Washington D.C. şi Newark. Până la ora locală 19:30, au fost înregistrate peste 5.300 de zboruri întârziate şi sute de anulări, potrivit datelor FlightAware.

La aeroportul Reagan Washington National, întârzierile au ajuns la o medie de patru ore, 17% dintre zboruri fiind anulate şi aproape 40% întârziate. În timpul actualului blocaj guvernamental, ajuns la 38 de zile, peste 13.000 de controlori de trafic şi 50.000 de agenţi de securitate lucrează fără plată, ceea ce a amplificat absenteismul.

Sean Duffy a declarat că analiza datelor ar putea impune o reducere suplimentară de până la 20% a traficului aerian dacă situaţia persistă. „Vom lua decizii în funcţie de ceea ce vedem în spaţiul aerian”, a spus acesta.

Cele mai afectate companii sunt American Airlines, Delta, United şi Southwest, care au raportat vineri peste 700 de zboruri anulate. Directorul executiv al American Airlines, Robert Isom, a avertizat că reducerile vor deveni „problematic de mari” dacă blocajul continuă.

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a criticat administraţia republicană, publicând imaginea unui panou plin de zboruri anulate şi comentând: „Blocajul republican a ţintuit America la sol - exact înainte de sărbători!”.

FAA a justificat decizia prin motive de siguranţă aeriană, invocând incidente recente privind distanţa dintre aeronave şi incursiunile la sol. Deocamdată, zborurile internaţionale nu sunt afectate, însă lansările spaţiale şi zborurile private ar putea fi reduse cu până la 10% în aeroporturile aglomerate.