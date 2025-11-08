SUA au fost informate despre avertismentele armatei israeliene privind posibile crime de război în Gaza

Statele Unite au colectat anul trecut informaţii conform cărora avocaţii armatei israeliene au avertizat în mod intern că există dovezi care ar putea susţine acuzaţii de crime de război în legătură cu acţiunile din Fâşia Gaza, au declarat pentru Reuters cinci foşti oficiali americani citaţi sub protecţia anonimatului.

Sursele nu au oferit detalii privind natura dovezilor care i-au îngrijorat pe consilierii juridici ai armatei israeliene, însă afirmaţiile acestora au determinat convocarea unei reuniuni interinstituţionale la Consiliul Naţional de Securitate al SUA. Potrivit raportului, oficialii americani şi consilierii juridici guvernamentali au dezbătut atunci dacă şi cum ar trebui Washingtonul să reacţioneze la concluziile respective.

Ambasadorul Israelului în Statele Unite, Yechiel Leiter, a refuzat să comenteze informaţiile, iar biroul prim-ministrului israelian şi purtătorul de cuvânt al armatei (IDF) nu au răspuns solicitărilor agenţiei.

Dezvăluirea vine în contextul în care presiunile internaţionale asupra Israelului au crescut, mai ales după acuzaţiile legate de numărul mare de victime civile şi distrugerea infrastructurii umanitare în Gaza. Administraţia americană a fost nevoită în repetate rânduri să justifice sprijinul militar acordat Israelului, insistând asupra „responsabilităţii morale” de a limita pierderile în rândul populaţiei civile.