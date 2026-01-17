SUA iau în considerare crearea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina

Oficialii americani au propus extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a anunţat Financial Times (FT), citat de Kyiv Independent.

Iniţiativa este inspirată din planul preşedintelui american Donald Trump privind reconstrucţia postbelică a Fâşiei Gaza, însă detaliile referitoare la un eventual Consiliu pentru pace dedicat Ucrainei nu au fost clarificate deocamdată, relatează Financial Times.

Donald Trump a anunţat iniţial crearea Consiliului pentru Pace din Gaza pe 15 ianuarie, într-o postare pe platforma Truth Social, semnalând lansarea celei de-a doua faze a planului condus de Statele Unite pentru stabilirea unei păci pe termen lung între Israel şi Palestina, notează Kyiv Independent, citând FT. Consiliul, care ar urma să fie prezidat de Trump, ar putea prelua temporar administrarea şi eforturile de reconstrucţie din Gaza.

Potrivit Financial Times, Trump a numit deja mai mulţi lideri mondiali în consiliul de administraţie, printre care Ajay Banga, preşedintele Băncii Mondiale, şi premierul canadian Mark Carney. Lista completă urmează să fie prezentată la Forumul Economic Mondial de la Davos şi include, conform aceleiaşi surse, oficiali implicaţi în negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, precum trimişii speciali Steve Witkoff şi Jared Kushner, dar şi secretarul de stat Marco Rubio.

Rapoartele privind posibila înfiinţare a unui consiliu axat pe Ucraina apar în contextul în care preşedintele Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Trump în marja Forumului de la Davos şi va superviza semnarea unui plan de 800 de miliarde de dolari, întins pe zece ani, destinat relansării economiei Ucrainei după încetarea ostilităţilor, scrie Financial Times.

Deşi informaţiile despre un potenţial Consiliu de Pace pentru Ucraina sunt limitate, o persoană familiarizată cu propunerea a declarat pentru FT că administraţia Trump vede acest concept drept „un potenţial substitut al ONU”, descris ca „un organism paralel neoficial” care să gestioneze conflicte din afara Fâşiei Gaza, relatează Kyiv Independent.

Publicaţia ucraineană mai notează că a contactat Departamentul de Stat al SUA pentru un comentariu oficial pe marginea acestor informaţii.

Un înalt oficial ucrainean a salutat, într-o declaraţie pentru Financial Times, perspectiva unui Consiliu de Pace pentru Ucraina, considerându-l un element important pentru implementarea unei păci durabile. Acesta a precizat că organismul, prezidat de Trump, ar putea include reprezentanţi ai Ucrainei, Europei, Rusiei şi NATO.

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat pe 26 decembrie că un plan de pace în 20 de puncte era finalizat în proporţie de 90%, potrivit Financial Times.

În paralel, mai multe state occidentale analizează posibilitatea trimiterii de trupe ca parte a unei forţe multinaţionale postbelice menite să garanteze respectarea unui eventual acord de pace, scrie FT. La începutul acestei luni, Franţa şi Marea Britanie au semnat o declaraţie de intenţie pentru a participa la o astfel de desfăşurare în calitate de copreşedinţi ai aşa-numitei Coaliţii a Bunăvoinţei.

Liderii europeni, care urmează să se întâlnească cu Zelenski şi Trump pe 21 ianuarie, sunt aşteptaţi să discute cu preşedintele american obţinerea aprobării SUA pentru desfăşurarea unor forţe multinaţionale în Ucraina după un eventual armistiţiu, potrivit Financial Times.

De mai multe luni, Donald Trump conduce eforturile de negociere a unui armistiţiu între Rusia şi Ucraina, fără rezultate concrete, relatează FT. În timp ce Kievul a acceptat în principiu mai multe propuneri de pace susţinute de SUA, Moscova a respins constant ideea unui armistiţiu, continuând războiul declanşat în urmă cu aproape patru ani.

În acest context, în pofida intensificării atacurilor ruseşti asupra infrastructurii civile din Ucraina, Trump a sugerat pe 15 ianuarie că Kievul nu ar fi pregătit să pună capăt conflictului, potrivit Financial Times.

„Cred că (preşedintele rus Vladimir Putin) este gata să încheie un acord. Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord”, a declarat Trump, afirmând că preşedintele Volodimir Zelenski blochează eforturile de pace. „Trebuie să-l convingem pe preşedintele Zelenski să fie de acord”, a adăugat el, conform FT.