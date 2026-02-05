Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
SUA şi Iranul reiau negocierile în Oman, fără acord asupra agendei

U.B.
Internaţional / 5 februarie, 07:20

SUA şi Iranul reiau negocierile în Oman, fără acord asupra agendei

Statele Unite şi Iranul au confirmat oficial că vor relua negocierile vineri, la Muscat, în Oman, însă rămân în dezacord asupra agendei discuţiilor, potrivit AFP. Washingtonul doreşte ca dialogul să includă şi programul de rachete balistice şi sprijinul regional acordat de Teheran, subliniază sursa citată, în timp ce Iranul insistă că discuţiile trebuie să se limiteze strict la dosarul nuclear. Întâlnirea are loc într-un climat de tensiune ridicată în Orientul Mijlociu, pe fondul consolidării prezenţei militare americane şi al temerilor privind o posibilă escaladare militară.

Conform AFP, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a anunţat că negocierile vor avea loc vineri dimineaţă în capitala Omanului. Confirmarea a venit ulterior şi din partea unui oficial american de rang înalt, evidenţiază agenţia de presă. Locaţia a fost schimbată în ultimul moment din Istanbul în Muscat, la solicitarea părţii iraniene, care a preferat continuarea dialogului într-un cadru deja folosit pentru contacte anterioare indirecte, specifică sursa citată.

Potrivit AFP, deşi data şi locul au fost stabilite, diferenţele de poziţie privind temele de negociere rămân majore. Iranul a transmis că este dispus să discute exclusiv despre programul nuclear şi despre sancţiunile occidentale, respingând extinderea agendei, se arată în sursa citată. În schimb, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că discuţiile ar trebui să includă şi programul de rachete balistice al Iranului, sprijinul pentru grupări armate din regiune şi situaţia drepturilor omului, mai adaugă agenţia de presă.

Oficiali iranieni de rang înalt au afirmat, relatează AFP, că programul de rachete „nu este pe ordinea de zi” şi au avertizat că introducerea unor teme non-nucleare ar putea pune în pericol desfăşurarea negocierilor. Potrivit unor surse, la discuţii ar urma să participe trimisul special american Steve Witkoff şi ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, mai adaugă agenţia de presă. De asemenea, ar putea fi prezent şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui Donald Trump, adaugă sursa menţionată.

Conform AFP, Trump a declarat că liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, „ar trebui să fie foarte îngrijorat” şi a sugerat că opţiunea militară rămâne deschisă dacă negocierile eşuează. El a avertizat că „lucruri rele” s-ar putea întâmpla în lipsa unui acord şi a confirmat că există contacte în curs între cele două părţi, susţine sursa citată.

Potrivit agenţiei de presă, în ultimele săptămâni, Statele Unite au trimis mii de militari în Orientul Mijlociu, inclusiv un portavion, nave de război şi avioane de luptă şi de sprijin. Mişcările militare au alimentat temerile privind un conflict mai larg şi au contribuit la creşterea preţului petrolului, evidenţiază AFP.

