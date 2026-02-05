Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SUA şi UE au convenit asupra primului lor plan de acţiune pentru comerţul cu minereuri critice

T.B.
Internaţional / 5 februarie, 12:00

SUA şi UE au convenit asupra primului lor plan de acţiune pentru comerţul cu minereuri critice

Statele Unite şi Uniunea Europeană au anunţat miercuri primul lor plan de acţiune pentru a coopera în domeniul aprovizionării cu materii prime critice, cu scopul de a contracara concurenţa din partea Chinei, care poate oferi preţuri mult mai mici decât ale altor mari puteri pentru aceste minereuri, informează Agerpres.

Acordul, la care participă şi Japonia, a fost negociat între reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, şi comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, transmite Agerpres.

Greer a declarat într-un comunicat de presă că acest anunţ este "un semnal important că cele mai mari economii de piaţă din lume sunt angajate să dezvolte o nouă paradigmă pentru comerţul preferenţial cu minereuri critice", informează Agerpres.

La rândul său, Uniunea Europeană a detaliat că acest acord include un angajament între SUA şi UE de a finaliza, în termen de 30 de zile, un memorandum de înţelegere privind materiile prime, cu scopul de a consolida securitatea lanţului de aprovizionare cu minereuri critice, relatează Agerpres.

Statele Unite au explicat că, în cadrul planului de acţiune, vor dezvolta politici şi mecanisme comerciale coordonate cu Comisia Europeană şi Japonia, cum ar fi preţuri minime ajustate la frontieră, potrivit Agerpres.

Ideea este ca partenerii să nu îşi blocheze reciproc eforturile, de exemplu, atunci când caută să se aprovizioneze de la aceiaşi furnizori şi că vor coopera la proiectele pe care le susţin, în gestionarea cererii şi a preţurilor şi, în special, la tehnologiile de reciclare şi înlocuirea materiilor prime critice, informează Agerpres.

Aşa-numitele minereuri critice, cum ar fi aluminiul, litiul şi zincul, sunt materii prime esenţiale pentru fabricarea semiconductorilor, a bateriilor de generaţie următoare şi a unei game largi de produse tehnologice pe care Washingtonul le consideră extrem de importante pentru economie şi securitate naţională, transmite Agerpres.

Separat, SUA au convenit un plan de acţiune similar cu Mexicul, Jamieson Greer semnând un acord în acest sens cu secretarul economiei Mexicului, Marcelo Ebrard, informează Agerpres.

În paralel, Departamentul de Stat al SUA a găzduit miercuri un summit ministerial privind minereurile critice cu reprezentanţi din 55 de ţări, potrivit Agerpres.

În timpul summitului, vicepreşedintele american JD Vance le-a propus partenerilor săi crearea unui "bloc comercial" privind minereurile critice pentru a reduce monopolul Chinei în acest domeniu, transmite Agerpres.

În marginea summitului, SUA a semnat miercuri acorduri privind minereurile critice cu Argentina, Mexic, Ecuador şi Paraguay, relatează Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 februarie
Ediţia din 05.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3130
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5509
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9129
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.6082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb