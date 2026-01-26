Summit la Hamburg: Europa discută securitatea şi energia în Marea Nordului

Liderii europeni se reunesc luni la Hamburg pentru a discuta cooperarea în domeniul energetic şi a securităţii în zona Mării Nordului, cu accent pe ameninţarea rusă şi ambiţiile americane legate de Groenlanda. Summitul va aborda dezvoltarea energiei offshore, securitatea maritimă şi provocările industriale pentru decarbonizarea Europei, potrivit News.ro.

Reuniunea, ajunsă la a treia ediţie, a fost creată în contextul războiului din Ucraina pentru a reduce dependenţa energetică a Europei faţă de Rusia. Deşi viitorul Groenlandei nu figurează oficial pe ordinea de zi, prezenţa Danemarcei şi Norvegiei sugerează că subiectul va fi discutat, alături de problemele Arcticii, conform News.ro.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen, reprezentanţi ai Islandei, ai Comisiei Europene şi ai NATO vor fi prezenţi la Hamburg. Participarea confirmată include şi şefii de guvern din Norvegia, Ţările de Jos, Irlanda, Belgia, Luxemburg, precum şi miniştrii economiei din Franţa şi Marea Britanie, adaugă sursa citată.

Germania doreşte ca Marea Nordului să devină „cel mai mare rezervor mondial de energie curată”, cu un rol esenţial pentru o Europă puternică, sigură şi independentă din punct de vedere economic. Liderii europeni intenţionează să accelereze instalarea de turbine eoliene offshore, în ciuda provocărilor legate de costuri, lipsa investiţiilor şi concurenţa internaţională. La summitul anterior, ţările membre şi-au propus să atingă o capacitate de până la 300 GW până în 2050, dar fără eforturi suplimentare, obiectivul de 120 GW pentru 2030 nu va fi atins, notează News.ro.

Zona Mării Nordului este şi vulnerabilă la atacuri hibride, inclusiv din partea Rusiei, care ar putea vizita infrastructurile strategice - parcuri eoliene, conducte de gaz şi cabluri de comunicaţii - pentru a obţine informaţii sau a le deteriora. Dronele au fost observate deasupra unor obiective sensibile, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la securitatea energetică. Turbinele eoliene ar putea fi integrate cu sisteme de supraveghere sau drone, sporind protecţia infrastructurii, potrivit News.ro.

Un alt punct sensibil este dependenţa de pământurile rare din China, folosite în componentele unor turbine. Unele dintre acestea conţin tehnologie cu inteligenţă artificială, ceea ce adaugă riscuri în materie de securitate şi suveranitate, conform sursei citate.

Summitul de la Hamburg va fi astfel o ocazie pentru Europa să îmbine strategia energetică cu securitatea şi să stabilească coordonarea necesară pentru a proteja infrastructura critică din nordul continentului, mai adaugă sursa citată.