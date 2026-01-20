Superliga: Petrolul - Universitatea Craiova, scor 0-4

Echipa Universitatea Craiova a învins, luni seară, în deplasare, scor 4-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a 22-a din Superligă, potrivit news.ro.

Deşi în urmă cu o săptămână era dat ca şi plecat de la Craiova, Steven Nsimba a fost titular la reluarea sezonului din Superligă şi a demonstrat că poate fi un jucător decisiv pentru lider. La Ploieşti, arbitrul Horaţiu Feşnic a dictat penalti pentru olteni după un fault al lui Ignat la Cicâldău, iar Nsimba a transformat lovitura de pedeapsă în minutul 16. După numai un minut acelaşi Nsimba va şuta de la distanţă, plasat, şi îl va învinge din nou pe Krell, ducând scorul la 2-0. Ploieştenii au trecut pe lângă gol în minutul 25, când Papp nu a ajuns la centrarea lui Rareş Pop, iar Etim a înscris pentru oaspeţi în minutul 38, dar golul a fost anulat de VAR pentru o poziţie de ofsaid. Roche a căutat poarta cu o foarfecă, în minutul 61, dar nu a găsit-o, în timp ce elevii lui Coelho au reuşit să îşi securizeze victoria în minutul 81. Diogo Rodrigues a greşit la o minge pe care a vrut să o trimită către Krell, cu capul, Baiaram a recuperat şi a înscris la colţul lung.

Meciul a fost închis de golul lui Luca Băsceanu, din penalti, în al cincilea minut de prelungire al meciului, şi Universitatea Craiova s-a impus la Ploieşti, cu Petrolul, scor 4-0, revenind pe prima treaptă a podiumului, cu 43 de puncte, urmată de Rapid (42 de puncte) şi Dinamo (41). Petrolul este pe 13, cu 20 de puncte.

PETROLUL PLOIEŞTI: Krell - Ricardinho (Diogo Rodrigues 78), P. Papp, Y. Roche, Cr. Ignat (A. Dumitrescu 46) - R. Pop (David Paraschiv 83), Dongmo, M. Dulca, V. Gheorghe (Chică-Roşă 46) - Jyry (Rafinha 83) - Grozav. ANTRENOR: Eugen Neagoe

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Samuel Teles, D. Matei (Băsceanu 85), Mekvabishvili (T. Băluţă 65), Cicâldău (Al. Creţu 86), Bancu - Nsimba (Al Hamlawi 72), Etim (Baiaram 65). ANTRENOR: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: - / Mekvabishvili 29

Arbitri: Horaţiu Feşnic - Valentin Avram, Alexandru Cerei

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Lucian Rusandu