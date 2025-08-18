Superliga: Remiză în confruntarea CFR Cluj - FC Botoşani, scor 3-3

Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, în care a condus de trei ori pe tabelă, potrivit news.ro.

Clujenii au marcat prin Emmerllahu '19, Cordea '42 şi Korenica '79.

Pentru Botoşani au înscris Kovtalyuk '36, Şuta '54 şi Mailat '83.

CFR Cluj: Micai - Bosec, Sinyan, M. Ilie, Abeid (Camora '89) - Emerllahu (Fica '62), T. Keita, Korenica - Cordea (Nkololo '62), Gjorgjievski (L. Munteanu '62), Biliboc (Şfaiţ '84). Antrenor: Dan Petrescu

FC Botoşani: Anestis - Ilas, Şuta, Miron, Pavlovic - Bordeianu (Papa '46), Petro - A. Dumitru (Mailat '46), Bodişteanu (Mitrov '46), Dumiter (Ţigănaşu "90+1) - Kovtaliuk (Ongenda '46). Antrenor: Leo Grozavu

Cartonaşe galbene: L. Munteanu '90+3, Camora '90+3 / Miron '50, Petro "58, Ţigănaşu '90+4

Arbitri: Marcel Bîrsan - Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu - Ovidiu Robu

Arbitri VAR: Radu Petrescu, Cosmin Bojan

Observator: Octavian Şovre