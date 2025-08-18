Superliga: Remiză în confruntarea CFR Cluj - FC Botoşani, scor 3-3

Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, în care a condus de trei ori pe tabelă, potrivit news.ro.
Clujenii au marcat prin Emmerllahu '19, Cordea '42 şi Korenica '79.
Pentru Botoşani au înscris Kovtalyuk '36, Şuta '54 şi Mailat '83.
CFR Cluj: Micai - Bosec, Sinyan, M. Ilie, Abeid (Camora '89) - Emerllahu (Fica '62), T. Keita, Korenica - Cordea (Nkololo '62), Gjorgjievski (L. Munteanu '62), Biliboc (Şfaiţ '84). Antrenor: Dan Petrescu
FC Botoşani: Anestis - Ilas, Şuta, Miron, Pavlovic - Bordeianu (Papa '46), Petro - A. Dumitru (Mailat '46), Bodişteanu (Mitrov '46), Dumiter (Ţigănaşu "90+1) - Kovtaliuk (Ongenda '46). Antrenor: Leo Grozavu
Cartonaşe galbene: L. Munteanu '90+3, Camora '90+3 / Miron '50, Petro "58, Ţigănaşu '90+4
Arbitri: Marcel Bîrsan - Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu - Ovidiu Robu
Arbitri VAR: Radu Petrescu, Cosmin Bojan
Observator: Octavian Şovre
