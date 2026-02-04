Superliga: Victorie importantă pentru Csikszereda, 1-0 cu Metaloglobus

Echipa Csikszereda FK a învins miercuri, în deplasare, scor 1-0, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 25-a din Superligă, potrivit news.ro.

Nu a fost un meci cu multe valenţe ofensive la Clinceni. Ciucanii au deschis scorul foarte repede, în minutul 6, prin Efraim Bodo, care a marcat un gol frumos, cu bara, din unghi. Pe final de repriză, în minutul 39, Veres a şutat peste transversală, din poziţie bună, iar următoarea ocazie importantă a aparţinut tot oaspeţilor, prin Eppel, în minutul 65. Chiar dacă Teja a aruncat în luptă şi artileria grea - Huiban şi Ely Fernandes, scorul a rămas acelaşi până la final. Victoria o duce pe Csikszereda la 22 de puncte, pe locul 13, în timp ce Metaloglobus e ultima, pe locul 16, cu 11 puncte.

METALOGLOBUS: Gavrilaş - G. Dumitru, A. Camara, R. Bădescu, R. Neacşu (Liş 46) - D. Irimia, Sabater (M. Abbey 46), Al. Gheorghe, Al. Irimia (Ghimfuş 46) - Toutou (Huiban 61), Visic (Ely Fernandes 68). ANTRENOR: Mihai Teja

CSIKSZEREDA: E. Pap - Palmeş, Kabashi, Csuros, Paszka - B. Vegh - Jebari (Anderson Ceara 46), Veres (Dusinszki 86), Bodo (D. Bota 71), Trif - Z. Nagy (Eppel 62). ANTRENOR: Robert Ilyeş

Cartonaşe galbene: Sabater 32, G. Dumitru 76 / Csuros 29, Bodo 61

Arbitri: George Roman - Florin Neacşu, Raul Ghiciulescu

Arbitri VAR: George Găman - Claudiu Marcu