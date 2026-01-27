Suprasubscriere pentru Graffiti Plus după primele trei zile ale rundei de plasament privat

GRAFFITI PLUS (GRF+) a anunţat suprasubscrierea acţiunilor sale nou emise, după primele 3 zile ale rundei de plasament privat, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

GRF+ închide anticipat runda de finanţare la finalul zile de 27 ianuarie, după ce şi-a depăşit semnificativ toţi indicatorii solicitaţi de către BVB pentru listarea la bursă: free-float de 10%, respectiv numărul de investitori, care să poată asigura lichiditatea acţiunilor, odată ce compania va ajunge în rol de emitent listat pe piaţa AeRO, a relatat comunicatul.

„Ne bucurăm să fim prima companie din România care derulează un plasament privat în 2026 şi îl încheie cu succes. Este o performanţă cu atât mai mult cu cât GRAFFITI PLUS aduce în premieră, în atenţia pieţei de capital, industria de comunicare şi marketing. Ne bucurăm că investitorii au înţeles rapid viziunea noastră de creştere şi direcţia strategică în care mergem: construirea unor diferenţiatori reali de business prin integrarea tehnologiei AI în procesele interne şi în dezvoltarea de produse şi servicii noi, precum şi prin scalarea celor trei verticale - pharma & healthcare, sports & sponsorship şi data-driven influencer marketing. Credem cu tărie că punctele forte ale acestei industrii în următorii 3-5 ani vor fi ancorate în capacitatea jucătorilor de a integra tehnologia sistemic si strategic, potenţând astfel capacitatea de consultanţă a capitalului uman bazată pe date”, a menţionat Bogdan Tomoiagă, preşedintele Consiliului de Administraţie al companiei, în comunicat.

Subscrierile pentru acţiunile GRAFFITI PLUS nou emise au ajuns la 50% în primele 48 de ore, iar în cea de a treia zi de plasament au ajuns la peste 110%, conform sursei citate. Consiliul de Administraţie al GRF+ a decis, astăzi, suplimentarea volumului de acţiuni, pentru a putea onora toate subscrierile înregistrate în această rundă de early investment şi închiderea anticipată a ofertei, a informat comunicatul de presă.

„Suntem bucuroşi să deschidem anul cu un prim succes pe piaţă, prin închiderea anticipată a plasamentului privat al GRAFFITI PLUS, un pas important în parcursul companiei către listarea pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti. Interesul investitorilor pentru această rundă confirm atractivitatea unui business cu istoric solid, creştere constantă şi un model bine poziţionat pentru următoarea etapă de dezvoltare. Totodată, GRF+ este cea de a doua companie din România care închide o rundă de finanţare derulată cu suport PNRR”, a spus Virgil Zahan, Director General Goldring, în sursa amintită.

Cu câteva săptămâni în urmă, GRAFFITI PLUS a semnat contractul de finanţare prin PNRR, Apelul - Listarea la bursă a întreprinderilor, Pilonul III Investiţia 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, devenind, astfel, una dintre puţinele companii care folosesc această oportunitate, a concluzionat comunicatul.