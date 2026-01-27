Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Suprasubscriere pentru Graffiti Plus după primele trei zile ale rundei de plasament privat

S.E.
Piaţa de Capital / 27 ianuarie, 18:37

Sursa foto: GRF+

Sursa foto: GRF+

GRAFFITI PLUS (GRF+) a anunţat suprasubscrierea acţiunilor sale nou emise, după primele 3 zile ale rundei de plasament privat, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

GRF+ închide anticipat runda de finanţare la finalul zile de 27 ianuarie, după ce şi-a depăşit semnificativ toţi indicatorii solicitaţi de către BVB pentru listarea la bursă: free-float de 10%, respectiv numărul de investitori, care să poată asigura lichiditatea acţiunilor, odată ce compania va ajunge în rol de emitent listat pe piaţa AeRO, a relatat comunicatul.

„Ne bucurăm să fim prima companie din România care derulează un plasament privat în 2026 şi îl încheie cu succes. Este o performanţă cu atât mai mult cu cât GRAFFITI PLUS aduce în premieră, în atenţia pieţei de capital, industria de comunicare şi marketing. Ne bucurăm că investitorii au înţeles rapid viziunea noastră de creştere şi direcţia strategică în care mergem: construirea unor diferenţiatori reali de business prin integrarea tehnologiei AI în procesele interne şi în dezvoltarea de produse şi servicii noi, precum şi prin scalarea celor trei verticale - pharma & healthcare, sports & sponsorship şi data-driven influencer marketing. Credem cu tărie că punctele forte ale acestei industrii în următorii 3-5 ani vor fi ancorate în capacitatea jucătorilor de a integra tehnologia sistemic si strategic, potenţând astfel capacitatea de consultanţă a capitalului uman bazată pe date”, a menţionat Bogdan Tomoiagă, preşedintele Consiliului de Administraţie al companiei, în comunicat.

Subscrierile pentru acţiunile GRAFFITI PLUS nou emise au ajuns la 50% în primele 48 de ore, iar în cea de a treia zi de plasament au ajuns la peste 110%, conform sursei citate. Consiliul de Administraţie al GRF+ a decis, astăzi, suplimentarea volumului de acţiuni, pentru a putea onora toate subscrierile înregistrate în această rundă de early investment şi închiderea anticipată a ofertei, a informat comunicatul de presă.

„Suntem bucuroşi să deschidem anul cu un prim succes pe piaţă, prin închiderea anticipată a plasamentului privat al GRAFFITI PLUS, un pas important în parcursul companiei către listarea pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti. Interesul investitorilor pentru această rundă confirm atractivitatea unui business cu istoric solid, creştere constantă şi un model bine poziţionat pentru următoarea etapă de dezvoltare. Totodată, GRF+ este cea de a doua companie din România care închide o rundă de finanţare derulată cu suport PNRR”, a spus Virgil Zahan, Director General Goldring, în sursa amintită.

Cu câteva săptămâni în urmă, GRAFFITI PLUS a semnat contractul de finanţare prin PNRR, Apelul - Listarea la bursă a întreprinderilor, Pilonul III Investiţia 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, devenind, astfel, una dintre puţinele companii care folosesc această oportunitate, a concluzionat comunicatul.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 27 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 ianuarie
Ediţia din 27.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2871
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5270
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8732
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.8626

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb