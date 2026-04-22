Surse: Producţia de petrol a Rusiei, redusă puternic

Rusia a fost forţată să îşi reducă în mod semnificativ producţia de petrol în luna aprilie, din cauza atacurilor ucrainene cu drone asupra porturilor şi rafinăriilor, precum şi a opririi livrărilor de ţiţei prin singura conductă petrolieră rusească rămasă către Europa, potrivit mai multor surse şi calculelor făcute de Reuters, informează Agerpres.

În ceea ce ar putea fi cea mai accentuată scădere a producţiei lunare de petrol după pandemia COVID, este posibil ca Rusia să îşi fi redus producţia cu aproximativ 300.000 până la 400.000 de barili pe zi în aprilie, faţă de nivelul mediu înregistrat în primele luni ale anului, au dezvăluit sursele, care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

Petrolul, pompat în mare parte din zăcămintele din vestul Siberiei, este forţa vitală a economiei Rusiei, astfel încât o scădere a producţiei de ţiţei reduce veniturile pentru al doilea cel mai mare exportator din lume.

Cu toate acestea, pierderile potenţiale de producţie ar putea fi amortizate de războiul din Iran, care a declanşat o criză de aprovizionare şi producţie pe piaţa mondială a petrolului. Ministrul rus al Finanţelor, Anton Siluanov, a declarat joia trecută că preţurile ridicate vor ajuta la reducerea deficitului bugetar.

În ultimele săptămâni, Ucraina a declanşat un val de atacuri cu drone asupra celor mai mari porturi petroliere din vestul Rusiei, declanşând incendii vaste, şi în paralel a atacat şi rafinăriile ruseşti.

”Pe fondul atacurilor continue asupra porturilor şi rafinăriilor Rusiei, va fi dificil să se plaseze petrol fără a reduce producţia, mai ales având în vedere viitoarele închideri pentru lucrări de întreţinere”, a declarat una dintre sursele consultate de Reuters.

De la începerea războiului din Ucraina, în 2022, Rusia nu mai publică date referitoare la producţia sa de petrol, invocând securitatea naţională.

Producţia de petrol a Rusiei a atins vârful la sfârşitul anilor 1980, dar a scăzut după prăbuşirea Uniunii Sovietice din 1991, din cauza lipsei de investiţii. Apoi şi-a revenit în anii 2000 şi 2010, atingând un vârf post-sovietic în 2019, chiar înainte de pandemia de COVID.

Conform surselor şi calculelor Reuters, în luna aprilie producţia de petrol a Rusiei a înregistrat o scădere cuprinsă între 500.000 şi 600.000 de barili pe zi faţă de nivelurile de producţie ruseşti de la sfârşitul anului 2025. O scădere pe parcursul unei luni nu înseamnă neapărat şi o scădere anuală a producţiei.