Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Surse: SUA confirmă că îşi vor menţine sistemele antirachetă în Coreea de Sud

T.B.
Internaţional / 22 aprilie, 10:03

Statele Unite nu au retras un sistem cheie de apărare antirachetă din Coreea de Sud, a asigurat marţi un oficial militar american, în urma unor informaţii potrivit cărora Washingtonul ar fi transferat unele dintre componentele sale în Orientul Mijlociu, informează AFP.

Potrivit Washington Post, Statele Unite transferau din Coreea de Sud în Orientul Mijlociu componente ale sistemului lor antirachetă de mare altitudine THAAD, considerat unul dintre cele mai performante din lume.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung şi-a exprimat nemulţumirea faţă de aceste informaţii, întrucât sistemul reprezintă un pilon al apărării naţionale în faţa Coreei de Nord, care deţine arme nucleare.

Potrivit agenţiei Yonhap News Agency, o fotografie difuzată luna trecută arăta elemente ale bateriei THAAD în curs de demontare în Seongju, la 200 de kilometri sud-est de Seul.

Comandantul Forţelor americane din Coreea de Sud (USFK), Xavier Brunson, a declarat însă că Washingtonul nu a „transferat niciun sistem THAAD” în afara ţării.

Acesta a precizat în faţa unei comisii a Senatului de la Washington că „THAAD rămâne în prezent pe peninsulă”, potrivit AFP.

El a mai indicat că „trimitem muniţie către Orientul Mijlociu, iar aceasta se află în prezent în aşteptarea transferului”, fără a oferi detalii suplimentare, relatează AFP.

Sistemul THAAD este conceput pentru a distruge rachetele balistice cu rază de acţiune medie, intermediară sau scurtă în ultima fază de apropiere, potrivit AFP.

Instalarea sa în Coreea de Sud în 2017 a stârnit proteste din partea Chinei, care a considerat sistemul o ameninţare la adresa securităţii sale naţionale, relatează AFP.

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a transmis că este în măsură să facă faţă ameninţărilor provenite din Coreea de Nord, chiar dacă Statele Unite ar reloca o parte din mijloacele lor militare, potrivit AFP.

Statele Unite au 28.500 de militari în Coreea de Sud, conform datelor disponibile, potrivit AFP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Teoria dobâzii

Ziarul BURSA

22 aprilie
Ediţia din 22.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb