Surse: SUA confirmă că îşi vor menţine sistemele antirachetă în Coreea de Sud

Statele Unite nu au retras un sistem cheie de apărare antirachetă din Coreea de Sud, a asigurat marţi un oficial militar american, în urma unor informaţii potrivit cărora Washingtonul ar fi transferat unele dintre componentele sale în Orientul Mijlociu, informează AFP.

Potrivit Washington Post, Statele Unite transferau din Coreea de Sud în Orientul Mijlociu componente ale sistemului lor antirachetă de mare altitudine THAAD, considerat unul dintre cele mai performante din lume.

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung şi-a exprimat nemulţumirea faţă de aceste informaţii, întrucât sistemul reprezintă un pilon al apărării naţionale în faţa Coreei de Nord, care deţine arme nucleare.

Potrivit agenţiei Yonhap News Agency, o fotografie difuzată luna trecută arăta elemente ale bateriei THAAD în curs de demontare în Seongju, la 200 de kilometri sud-est de Seul.

Comandantul Forţelor americane din Coreea de Sud (USFK), Xavier Brunson, a declarat însă că Washingtonul nu a „transferat niciun sistem THAAD” în afara ţării.

Acesta a precizat în faţa unei comisii a Senatului de la Washington că „THAAD rămâne în prezent pe peninsulă”, potrivit AFP.

El a mai indicat că „trimitem muniţie către Orientul Mijlociu, iar aceasta se află în prezent în aşteptarea transferului”, fără a oferi detalii suplimentare, relatează AFP.

Sistemul THAAD este conceput pentru a distruge rachetele balistice cu rază de acţiune medie, intermediară sau scurtă în ultima fază de apropiere, potrivit AFP.

Instalarea sa în Coreea de Sud în 2017 a stârnit proteste din partea Chinei, care a considerat sistemul o ameninţare la adresa securităţii sale naţionale, relatează AFP.

Ministerul Apărării din Coreea de Sud a transmis că este în măsură să facă faţă ameninţărilor provenite din Coreea de Nord, chiar dacă Statele Unite ar reloca o parte din mijloacele lor militare, potrivit AFP.

Statele Unite au 28.500 de militari în Coreea de Sud, conform datelor disponibile, potrivit AFP.