Surse: Trump: „Iranul se află la un pas de colapsul financiar”

„Iran se află la un pas de colapsul financiar”, afirmă preşedintele Donald Trump, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social.

„Iran se află la un pas de colaps financiar! Ţara cere deschiderea imediată a Strâmtorii Strâmtoarea Ormuz şi duce o lipsă acută de lichidităţi! Pierde 500 de milioane de dolari pe zi. Armata şi poliţia se plâng că nu sunt plătite. Ajutor!”, a scris Donald Trump pe Truth Social, conform aceleiaşi surse.

Donald Trump a anunţat, marţi seară, prelungirea armistiţiului în Iran, subliniind că decizia a fost luată şi la solicitarea Pakistan, potrivit relatării citate.

În acest context, vicepreşedintele JD Vance nu a mai efectuat deplasarea la Islamabad pentru o nouă rundă de negocieri cu partea iraniană, potrivit informaţiilor prezentate în text.