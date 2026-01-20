Ţara noastră va introduce un sistem american anti-dronă de ultima generaţie

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a anunţat că sistemul american anti-dronă MEROPS va fi introdus „foarte curând” pentru apărarea spaţiului aerian naţional, fiind deja instruite echipele care urmează să deservească acest sistem, potrivit Hotnews.

„Am primit un sistem de combatere a dronelor. Denumirea acestuia este MEROPS. Am pregătit echipele care să deservească acest sistem şi foarte curând o să îl introducem în operaţia pentru apărarea spaţiului aerian, operaţie care este în plină desfăşurare în teritoriul României”, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad, conform sursei citate.

Încă din noiembrie 2025, soldaţii polonezi au făcut antrenamente de testare a noului sistem de contracarare a ameninţării ruse cu drone, conceput de SUA, în cadrul testului fiind lansată o dronă, a relatat Hotnews.

Drona, ghidată de un pilot dintr-un centru de control instalat în apropiere în căutarea ţintei, este o replică a dronelor de atac pe care Moscova le foloseşte în mod regulat pentru a lovi Ucraina, a informat sursa amintită.

Este vorba de sistemul Merops, pe care NATO încearcă să-l implementeze în mod accelerat pentru a-şi consolida flancul estic, după ce Alianţa a trimis avioane de vânătoare pentru a doborî drone ruseşti deasupra Poloniei în septembrie 2025, a mai informat Hotnews.