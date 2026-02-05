Ţara noastră va participa la 11 târguri internaţionale de carte în 2026

România va fi prezentă la 11 târguri internaţionale de carte în 2026, conform unui memorandum aprobat joi de Guvern, relatează Agerpres.

Evenimentele includ târgurile de carte de la: Cairo (21 ianuarie - 3 februarie, invitat de onoare), Leipzig (19 - 22 martie), Bologna (13 - 16 aprilie), Salonic (7 - 10 mai), Praga (14 - 17 mai, ţară-focus), Budapesta (octombrie), Frankfurt (7 - 11 octombrie), Belgrad (octombrie), Istanbul (octombrie/noiembrie), Bratislava (noiembrie) şi Sofia (decembrie), conform sursei menţionate anterior.

Memorandumul prevede majorarea numărului de membri ai delegaţiilor care vor reprezenta România la târgurile internaţionale de carte în 2026, potrivit sursei. Astfel, fiecare delegaţie va include maximum cinci consilieri de specialitate şi un conducător auto, după cum transmite Agerpres.

Conform OUG nr. 26/2012, delegaţiile pentru deplasările în străinătate pot avea, în mod normal, maximum două persoane, iar majorarea acestui număr este permisă doar printr-o propunere justificată şi cu aprobarea expresă a Guvernului (prim-ministru sau viceprim-ministru), subliniază Agerpres.

"Măsura este necesară pentru a asigura toate activităţile complexe implicate de participarea la târgurile internaţionale de carte, precum transportul cărţilor şi materialelor promoţionale, amenajarea standului, permanenţa la stand şi organizarea evenimentelor culturale, unele desfăşurându-se simultan în locaţii diferite”, informează sursa.

Lista scriitorilor invitaţi se stabileşte prin consultări cu Uniunea Scriitorilor din România şi alte organizaţii culturale, luând în considerare notorietatea, titlurile recente şi reacţiile criticii şi publicului, potrivit Agerpres.

"Participarea sprijină autorii şi traducătorii prin burse şi finanţări externe, facilitând promovarea creaţiei lor. Persoanele desemnate de Ministerul Culturii organizează evenimente la stand, asigură buna desfăşurare a participării invitaţilor, menţin relaţiile cu partenerii internaţionali şi furnizează informaţii despre literatura română, ultimele apariţii, traduceri şi materiale promoţionale”, precizează sursa menţionată anterior.