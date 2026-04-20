Tasnim: Iranul avertizează cu represalii după interceptarea unei nave de către SUA

Iranul a avertizat că va răspunde „în curând” la ceea ce a descris drept un act de „piraterie” comis de forţele militare americane împotriva unei nave comerciale iraniene, potrivit agenţiei Tasnim.

Un purtător de cuvânt al Cartierului General Central „Khatam al-Anbia”, comandament operaţional al forţelor armate iraniene, a declarat că Statele Unite ar fi încălcat armistiţiul şi ar fi intervenit militar asupra unei nave iraniene în apele Mării Omanului, potrivit Tasnim. Conform acestuia, forţele americane ar fi deschis focul asupra navei, i-ar fi dezactivat sistemele de navigaţie şi ar fi debarcat militari pe puntea acesteia, mai notează Tasnim.

„Avertizăm că forţele armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând şi vor riposta la acest act de piraterie şi agresiune armată comis de armata SUA”, a declarat oficialul iranian, conform Tasnim.

Incidentul ar fi vizat nava container iraniană „Tousak” (denumită „Touska” de partea americană), care naviga din China către Iran şi ar fi fost interceptată duminică noaptea în Marea Omanului, potrivit Tasnim.

De cealaltă parte, Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a transmis că nava, denumită se îndrepta către portul iranian Bandar Abbas şi ar fi ignorat timp de şase ore avertismentele transmise de forţele americane de a evacua compartimentul motoarelor, potrivit declaraţiilor citate de Tasnim.

Potrivit aceleiaşi surse, preşedintele Statelor Unite a afirmat că Marina americană a oprit nava prin avarierea compartimentului motoarelor, ceea ce a dus la imobilizarea acesteia.

În urma incidentului, forţele iraniene ar fi lansat atacuri cu drone asupra mai multor nave militare americane din zonă, ca reacţie la intervenţia SUA, potrivit Tasnim.