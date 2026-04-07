Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”: Premiera spectacolul „Yen”, în regia lui Ciprian Chiricheş

A.G.
Cultură / 7 aprilie, 14:39

Spectacolul „Yen”, de Anna Jordan, va avea premiera pe 19 aprilie, la Sala Mică a Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti, în cadrul Programului 9G la TNB. Regizat de Ciprian Chiricheş, spectacolul explorează, prin povestea a doi fraţi adolescenţi, teme precum maturizarea, violenţa, afecţiunea şi lipsa reperelor familiale, potrivit unui comunicat al instituţiei remis redacţiei.

„Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti anunţă o nouă premieră în cadrul Programului 9G la TNB, dedicat tinerilor artişti independenţi: Yen de Anna Jordan, în regia lui Ciprian Chiricheş, scenografia Maria Constantin, cu Teodora Antal, Diana Pomparău, Sevi Stan şi Mario Monţescu în distribuţie. Premiera va avea loc duminică, 19 aprilie, ora 19.00, la Sala Mică.

Piesa Yen spune povestea, uneori brutală, alteori extrem de tandră, a doi fraţi care supravieţuiesc aproape singuri într-o suburbie, cu o mamă incapabilă să le ofere grija de care au nevoie. Împreună, printre revolte şi violenţe, cei doi adolescenţi încearcă să descopere cum se simte şi se exprimă afecţiunea, în lipsa unui model părintesc. Astfel, prima dragoste devine un test dur, plin de candoare şi rătăciri.

Cât din abilităţile noastre sociale sunt înnăscute şi cât sunt dobândite prin mediu şi prin educaţia primită? Este o dilemă îndelung dezbătută şi relevantă, astăzi, pe care autoarea Anna Jordan o expune dur, tranşant, dar cu grijă şi delicateţe faţă de personajele sale. Yen este despre maturizare, despre familie şi, mai ales, despre nevoia fundamentală de a iubi şi a fi iubit.

„Ce m-a cucerit de la prima lectură este sinceritatea cu care e prezentată viaţa şi, în special, speranţa. În viaţă, lucrurile nu sunt ca în basme, unde Făt-Frumos apare din senin şi rezolvă lucrurile. În realitate, ne dorim de multe ori ceva ce nu putem obţine şi atunci sentimentul devine şi mai puternic, iar acest simţ este foarte bine expus de autoare.

Spectacolul pe care l-am pus cap la cap cu echipa are la bază dorinţă şi speranţă. Sper să fie contagioasă şi spectatorul să plece, aşa cum îmi place mie să ies din sala de spectacol, schimbat, îngândurat, cu mintea la cei dragi.” - Ciprian Chiricheş, regizorul spectacolului.

Anna Jordan este o dramaturgă, regizoare şi scenaristă britanică de renume. A absolvit actoria la London Academy of Music & Dramatic Arts (LAMDA) şi este profesoară de arta actorului. Pentru piesa „Yen”, a obţinut prestigiosul premiu Bruntwood pentru dramaturgie (2013).”

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

07 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 aprilie
Ediţia din 07.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

*reclama uniprest_2026.jpg*}
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb