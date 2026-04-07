Teatrul Naţional „I. L. Caragiale”: Premiera spectacolul „Yen”, în regia lui Ciprian Chiricheş

Spectacolul „Yen”, de Anna Jordan, va avea premiera pe 19 aprilie, la Sala Mică a Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti, în cadrul Programului 9G la TNB. Regizat de Ciprian Chiricheş, spectacolul explorează, prin povestea a doi fraţi adolescenţi, teme precum maturizarea, violenţa, afecţiunea şi lipsa reperelor familiale, potrivit unui comunicat al instituţiei remis redacţiei.

„Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti anunţă o nouă premieră în cadrul Programului 9G la TNB, dedicat tinerilor artişti independenţi: Yen de Anna Jordan, în regia lui Ciprian Chiricheş, scenografia Maria Constantin, cu Teodora Antal, Diana Pomparău, Sevi Stan şi Mario Monţescu în distribuţie. Premiera va avea loc duminică, 19 aprilie, ora 19.00, la Sala Mică.

Piesa Yen spune povestea, uneori brutală, alteori extrem de tandră, a doi fraţi care supravieţuiesc aproape singuri într-o suburbie, cu o mamă incapabilă să le ofere grija de care au nevoie. Împreună, printre revolte şi violenţe, cei doi adolescenţi încearcă să descopere cum se simte şi se exprimă afecţiunea, în lipsa unui model părintesc. Astfel, prima dragoste devine un test dur, plin de candoare şi rătăciri.

Cât din abilităţile noastre sociale sunt înnăscute şi cât sunt dobândite prin mediu şi prin educaţia primită? Este o dilemă îndelung dezbătută şi relevantă, astăzi, pe care autoarea Anna Jordan o expune dur, tranşant, dar cu grijă şi delicateţe faţă de personajele sale. Yen este despre maturizare, despre familie şi, mai ales, despre nevoia fundamentală de a iubi şi a fi iubit.

„Ce m-a cucerit de la prima lectură este sinceritatea cu care e prezentată viaţa şi, în special, speranţa. În viaţă, lucrurile nu sunt ca în basme, unde Făt-Frumos apare din senin şi rezolvă lucrurile. În realitate, ne dorim de multe ori ceva ce nu putem obţine şi atunci sentimentul devine şi mai puternic, iar acest simţ este foarte bine expus de autoare.

Spectacolul pe care l-am pus cap la cap cu echipa are la bază dorinţă şi speranţă. Sper să fie contagioasă şi spectatorul să plece, aşa cum îmi place mie să ies din sala de spectacol, schimbat, îngândurat, cu mintea la cei dragi.” - Ciprian Chiricheş, regizorul spectacolului.

Anna Jordan este o dramaturgă, regizoare şi scenaristă britanică de renume. A absolvit actoria la London Academy of Music & Dramatic Arts (LAMDA) şi este profesoară de arta actorului. Pentru piesa „Yen”, a obţinut prestigiosul premiu Bruntwood pentru dramaturgie (2013).”