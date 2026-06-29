Tehnologie - cipuri mai puternice şi mai eficiente energetic

Gigantul american IBM a prezentat o nouă tehnologie pentru semiconductori care ar putea sta la baza unei generaţii de cipuri cu performanţe duble şi un consum de energie semnificativ redus faţă de procesoarele actuale. Potrivit companiei, producţia la scară largă a noilor cipuri ar putea deveni posibilă în următorii cinci ani, informeaz[ AFP.

Noua tehnologie vizează realizarea unor cipuri de „0,7 nanometri” (nm), o denumire utilizată în industrie pentru a indica nivelul de miniaturizare şi densitatea tranzistoarelor, fără a reprezenta dimensiunea fizică exactă a componentelor. IBM prezentase anterior tehnologia de 2 nm în 2021, însă producţia de masă a început abia la finalul anului 2025. Noul proces de fabricaţie promite un salt important în performanţă. Potrivit companiei, arhitectura de 0,7 nm permite integrarea a aproape 100 de miliarde de tranzistoare pe un cip de dimensiunea unei unghii, dublând densitatea oferită de tehnologia de 2 nm.

• Performanţe mai mari, consum mai mic

Reprezentanţii IBM susţin că noile cipuri ar putea oferi o putere de procesare cu aproximativ 50% mai mare comparativ cu generaţia de 2 nm. În acelaşi timp, acestea ar putea realiza de 1,7 ori mai multe operaţiuni de calcul la acelaşi consum energetic, un aspect esenţial în contextul dezvoltării accelerate a inteligenţei artificiale şi al cererii tot mai mari de putere de calcul în centrele de date.

• O nouă arhitectură tridimensională

Pentru a atinge aceste performanţe, cercetătorii IBM au dezvoltat o arhitectură tridimensională denumită „nanostack” (nano stacking). Spre deosebire de cipurile convenţionale, care folosesc un singur strat de tranzistoare, noua tehnologie permite suprapunerea mai multor straturi, crescând astfel densitatea şi eficienţa componentelor electronice. Potrivit lui Huiming Bu, vicepreşedinte al departamentului de Cercetare şi Dezvoltare a Semiconductorilor, această arhitectură ar putea susţine continuarea procesului de miniaturizare până la nivelul de 0,1 nanometri (un angstrom) în jurul anului 2040.

• Beneficii pentru inteligenţa artificială

Noua tehnologie nu va fi limitată la procesoarele clasice, ci va putea fi utilizată şi pentru GPU-uri, componentele esenţiale în dezvoltarea şi antrenarea sistemelor de inteligenţă artificială. În plus, IBM afirmă că arhitectura va aduce îmbunătăţiri importante şi pentru memoria SRAM, unde performanţa ar putea creşte cu aproximativ 40%. „Este un progres pe care nu l-am mai văzut de decenii”, a declarat Jay Gambetta.

• IBM nu produce cipuri în serie

Deşi a realizat cercetarea şi dezvoltarea tehnologiei, IBM nu fabrică procesoare la scară industrială. Modelul său de afaceri se bazează pe licenţierea inovaţiilor către marii producători de semiconductori. În prezent, tehnologia de 2 nm este utilizată de TSMC, cel mai mare producător mondial de cipuri, iar compania japoneză Rapidus intenţionează să înceapă producţia de masă în a doua jumătate a anului 2027. Între timp, TSMC şi-a anunţat deja planurile de a trece la tehnologia de 1,4 nm în 2028, ceea ce arată ritmul extrem de rapid al competiţiei globale pentru dezvoltarea semiconductorilor de ultimă generaţie.

• O cursă tehnologică strategică

Anunţul IBM evidenţiază intensificarea competiţiei din industria semiconductorilor, într-un moment în care cererea pentru cipuri performante este alimentată de expansiunea inteligenţei artificiale, a centrelor de date şi a dispozitivelor conectate. Dacă tehnologia de 0,7 nm va putea fi transformată într-un proces industrial viabil, aceasta ar putea reprezenta unul dintre cele mai importante salturi tehnologice ale următorului deceniu, deschizând drumul către sisteme informatice mai rapide, mai eficiente energetic şi mai puternice decât cele disponibile în prezent.