Tensiunile dintre SUA şi Iran escaladează din nou

Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii şi Iran au escaladat din nou, în condiţiile în care, SUA au atacat şi confiscat o navă sub pavilion iranian, în Golful Oman, scrie CNBC.

Preşedintele Donald Trump a declarat duminică că un distrugător al Marinei SUA, dotat cu rachete ghidate, a tras asupra unei nave de marfă sub pavilion iranian în Golful Oman şi a imobilizat-o, după care puşcaşii marini au urcat la bord şi au confiscat nava, mai notează sursa menţionată.

Confiscarea marchează o escaladare a tensiunilor şi survine după ce Iranul a deschis focul asupra unor nave comerciale care încercau să tranziteze Strâmtoarea Hormuz, aflată între Golful Persic şi Golful Oman, în cursul zilei de duminică.

Începând de săptămâna trecută, SUA desfăşoară o blocadă asupra navelor care intră şi ies din porturile iraniene. Iranul consideră blocada drept o încălcare a armistiţiului convenit cu Statele Unite şi invocă acest fapt ca unul dintre motivele pentru care a anulat negocierile aşteptate pentru luni, la Islamabad.

Trimişii SUA, conduşi de vicepreşedintele JD Vance, urmau să se deplaseze în Pakistan pentru o a doua rundă de negocieri de pace cu omologii lor iranieni, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNBC. Însă Iranul a refuzat participarea la aceste discuţii, potrivit unui raport al presei de stat.

Preşedintele Donald Trump a avertizat duminică că va ”distruge fiecare centrală electrică şi fiecare pod din Iran” dacă Teheranul nu acceptă condiţiile Washingtonului pentru a pune capăt conflictului, mai notează publicaţia menţionată.

Vineri, autorităţile iraniene au anunţat că Strâmtoarea Hormuz este deschisă traficului de petroliere, însă declaraţia a fost rapid contrazisă de evoluţiile din teren, Iranul revenind asupra poziţiei pe fondul menţinerii blocadei navale americane, iar tranzitul a rămas instabil şi riscant, conform presei internaţionale.